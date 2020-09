Die Abtsgasse in Großwenkheim wird in Dr.-Anton-Schlembach-Straße umbenannt. So lautet der einstimmige Beschluss des Münnerstädter Stadtrats. Das Gremium folgte damit einer Anregung des früheren BLLV-Präsidenten Albin Dannhäuser.

Anton Schlembach wurde am 7. Februar 1932 in Großwenkheim geboren, studierte Theologie und wurde am 10. Oktober 1956 zum Priester geweiht. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 1983 zum Bischof von Speyer. Er leitete das Bistum bis zu seiner Emeritierung 2007. Am 15. Juni dieses Jahres ist Dr. Anton Schlembach verstorben.

"Wie der im Juni verstorbene Bischof em. Dr. Anton Schlembach wurde ich in Großwenwenkheim geboren", heißt es im Antrag von Albin Dannhäuser. "Deshalb teile ich mit den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils die menschliche Zuneigung und den hohen Respekt gegenüber dem wohl bekanntesten Sohn der Gemeinde." Zu Recht habe ihm die Stadt Münnerstadt die Ehrenbürgerwürde verliehen. Um seine herausragende Bedeutung auch im Bewusstsein künftiger Generationen zu bewahren, regte Albin Dannhäuser an, eine Straße oder einen Platz in Großwenkheim nach Dr. Anton Schlembach zu benennen.

Man habe dies erst mit den Hinterbliebenen absprechen wollen, sagte Bürgermeister Michael Kastl (CSU). Das hat Ortsreferent Arno Schlembach übernommen. Sowohl die Schwestern als auch die Nichte, die Eigentümerin des Geburtshauses Anton Schlembachs ist, finden das gut, sagte er. Das Geburtshaus befindet sich in der jetzt umbenannten Straße.