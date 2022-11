Der Ausbau des deutschen Stromnetzes, insbesondere die Gleichstrom-Erdkabelverbindung Südlink, betrifft auch Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer in Unterfranken. Daher lädt der Vorhabenträger TransnetBW im November zu Eigentümerdialogen für den nördlichen Teil Unterfrankens ein, heißt es in einer Pressemitteilung von Bürgerdialog Stromnetz.

Der Bürgerdialog Stromnetz ist mit einem Infostand vertreten. Thema der Dialogveranstaltungen in den Orten Heustreu (15. bis 16. November), Oerlenbach (17. November) und Grafenrheinfeld (18. November) ist der Abschnitt D2 des Bauvorhabens Südlink.

Auch der Bürgerdialog Stromnetz wird bei allen Veranstaltungen mit einem Infostand für alle Fragen rund um die Energiewende und den Stromnetzausbau vertreten sein. Evamaria Lutz, Regionale Ansprechpartnerin des Bürgerdialogs Stromnetz in Franken, freut sich auf den Austausch mit den Eigentümerinnen und Eigentümern vor Ort, so die Mitteilung weiter. Sie sagt: "In Unterfranken stellen sich Bürgerinnen und Bürger oftmals die Frage, welche Maßnahmen bei der Verlegung eines Erdkabels getroffen werden müssen. Insbesondere unter den Landwirtinnen und Landwirten der Region gibt es große Befürchtungen bezüglich der Auswirkungen des Ausbauvorhabens auf den Boden. Zu diesen und anderen Fragen klären wir gerne auf."

Derzeitiger Stand der Planung

Der Südlink wird von den beiden Übertragungsnetzbetreibern TenneT und TransnetBW realisiert. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hatte die Bundesnetzagentur im Mai 2021 den Untersuchungsrahmen für den Abschnitt D2 des Südlinks zwischen der Landesgrenze zu Thüringen im Landkreis Rhön-Grabfeld und Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt festgelegt. Seit Mai 2021 erarbeitet der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens verschiedene Vorschläge für den konkreten Verlauf der Leitung in diesem Abschnitt. Bei den Eigentümerdialogen werden diese Vorschläge von VertreterInnen der TransnetBW in der Region vorgestellt und diskutiert. Dabei erhaltene Hinweise werden durch den Vorhabenträger geprüft und fließen in die weiteren Planungen mit ein, schreibt der Bürgerdialog Stromnetz.

Alle Personen, die an dieser Veranstaltung interessiert sind, erhalten weitere Informationen auf der Website buergerdialog-stromnetz.de/veranstaltung/suedlink-eigentuemerdialoge/ red