Stefan Fössel Es ist wahrlich eine besondere Zeit. Und so braucht es schon starke Reize, damit wir uns überhaupt noch wundern.

Ich habe mich am Samstag über einen recht wohlbeleibten Herrn gewundert, dessen Kopf mit Alufolie umflochten war. Ganz lässig stand er auf dem Gehsteig, rauchte eine und rief staunenden Betrachtern zu: "Mit Corona ist alles möglich." Es ratterte in meinem Gehirn. Ein XXL-Rauschgoldengel konnte das beim besten Willen nicht sein, eher schon ein Aluhut-Träger. So werden Verschwörungstheoretiker genannt, die sich angeblich mit solchen Kopfbedeckungen gegen Telepathie oder Strahlen schützen wollen.

Des Rätsels Lösung war aber schlichter: Der Mann stand vor einem Friseursalon, wo er sich ein paar Strähnchen blondieren ließ. Und die Wartezeit, bis das Zeug eingewirkt war, vertrieb er sich qualmenderweise. Ich dankte dem blonden Knaben für die Information und nahm mir vor, mich künftig über noch weniger zu wundern.