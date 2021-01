Es ist zwar nur eine kleine Fläche, die vielleicht für eine Handvoll Häuser Platz bietet. Aber sie könnte gut bebaut werden. Das meint die CSU-Stadtratsfraktion und richtet einen Antrag an den Bürgermeister zur Behandlung im Planungsausschuss.

Walter Drebinger spricht auf den Ortsteil Hammerbach an. Dort gibt es im südwestlichen Bereich zwischen Kornblumenstraße und Wiesenstraße ein Areal, das im Flächennutzungsplan als Bauland enthalten ist. Im Bebauungsplan verankert sei es aber nicht, was sich nach Meinung der CSU ändern sollte. Denn durch den geplanten Bau eines Regenüberlaufbeckens am Welkenbach finden ohnehin bald Bautätigkeiten und damit Eingriffe in die Umgebung statt. "Aus unserer Sicht ein guter Anlass, um einen etwas eigenwilligen planerischen Umgriff im Bebauungsplan von 1983 in diesem Gebiet zu beseitigen, den der Stadtrat bereits im Flächennutzungsplan angehen wollte", finden Walter Drebinger (CSU) und Konrad Körner (JU). bp