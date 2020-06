Corona-Pandemie legt Schützenfeste lahm

Stark unter der Corona-Pandemie leiden die heimischen Vereine. Dies gilt auch für die Schützenvereine im Frankenwald, die mit ihren Festen die Dorfgemeinschaften wesentlich bereichern. Zu den Leidtragenden zählen unter anderem die Schützen in Burggrub. Seit 1967 sorgen sie im Jahresablauf für Abwechslung. So hat sich diese 170 Mitglieder zählende Interessengemeinschaft in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Bereits 1970 - also vor 50 Jahren - wurde eine Fahne angeschafft. Die Weihe wurde ein eindrucksvolles Ereignis für die Gemeinde. Zahlreiche Schützenvereine sowie örtliche Vereinigungen beteiligten sich am Festzug. Stolz trug Harald Wöhner die neue Fahne. Ganz entscheidend hat Herbert Schmitt als Vorsitzender und auch als Oberschützenmeister (ganz links) den Verein nach vorne gebracht. Text und Foto: Gerd Fleischmann