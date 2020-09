Marion Krüger-Hundrup Da müssen die Bieter am Telefon schon die Ohren spitzen, um den Hammerschlag zu hören! Denn diese Spätsommer-Kunstauktion des Auktionshauses Richter & Kafitz am morgigen Samstag kann nicht persönlich erlebt werden. "Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, die Auktion ohne Saalpublikum durchzuführen", erklären Heinz Richter und Viviane Kafitz. Die coronabedingten Einschränkungen erforderten diese Maßnahme in beengten Raumverhältnissen in der Kapuzinerstraße 30.

Gleichwohl scheint sich eine Mitwirkung an dieser Versteigerung unter zeitbedingten Umständen zu lohnen: Etwa 270 Objekte aus den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk und Antiquitäten privater Provenienzen gelangen unter den Hammer. Die Auktion umfasst Gemälde, Porzellan, Skulpturen, Glasobjekte, Möbel, Schmuck, Silberstücke sowie Grafik der Klassischen Moderne und der 1960er bis 1990er Jahre. Vor allem in der Grafik-Offerte finden sich herausragende und international bekannte Namen wie Albrecht Dürer (mit 600 Euro aufgerufen), Christo, Pablo Picasso, Lovis Corinth, Oskar Kokoschka, Salvador Dalí, Risaburo Kimura, Friedensreich Hundertwasser oder Andy Warhol.

Das Auktionshaus nennt als ein Highlight der Aktion eine herrschaftliche Sankt Petersburger Collier-Brosche mit Smaragden und Diamanten. Aber auch zahlreiche Bamberger Spezialitäten wie etwa eine seltene großformatige Kupferstich-Karte des Hochstifts Bamberg aus dem Jahre 1801. Oder Gemälde von Künstlern der Stadt aus dem 20. Jahrhundert wie Anton Greiner, Hans Liska, Alfred Heller, Hans Waltenberger, Max Pöppel und Josel A. Benkert. Von Letzterem wird eine lokalhistorisch interessante Motivik aufgerufen: Der Blick über die Regnitz auf das Schleusenwärterhaus der Schleuse 100 mit der anschließenden Häuserzeile am Mühlwörth und der Walkmühle. Die zwischen 1836 und 1846 von König Ludwig I. eröffnete Kanalschleuse beziehungsweise die Architektur, der Fluss und die Natur werden von Benkert in kräftigem Kolorit und expressiver Ausführung gezeigt. "Der Aufrufpreis liegt bei moderaten 400 Euro", hebt Heinz Richter hervor.

Die direkte Ausstellungs-Besichtigung hat in den vergangenen Tagen stattgefunden. Die vollständige Offerte mit farbigen Abbildungen und Beschreibungen ist im Internet unter www.richter-kafitz.de einsehbar. Die Teilnahme an der Aktion kann auf drei Arten erfolgen: 1. Einreichung von schriftlichen Gebots-Aufträgen, 2. telefonische Teilnahme ab einem Einzellimit von 300 Euro, 3. Live-Bieten im Internet.

Der gedruckte Katalog kann unter der Telefonnummer 0951/5099343 angefordert werden.