Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von knapp 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls , der sich am Montag gegen 1 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Memmelsdorfer Straße ereignete. Ein Seat-Fahrer hatte beim Linksabbiegen in die Memmelsdorfer Straße den Pkw einer jungen Frau übersehen, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Parkrempler

sucht das Weite

Beim Rückwärtsausparken stieß am Sonntagnachmittag kurz vor 18 Uhr ein BMW-Fahrer in der Geyerswörth-Tiefgarage gegen die Front eines gegenüber geparkten Mercedes. Obwohl an diesem Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand, machte sich der Unfallverursacher anschließend aus dem Staub.

Polizei schließt Gaststätte

Am Sonntag kurz vor 7 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung aus einer Gaststätte in Bahnhofsnähe informiert. Beim Eintreffen mehrerer Streifen wurde den Beamten zunächst nicht geöffnet, die Polizisten verschafften sich daraufhin Zutritt über die Küche. Im Innenraum der Gaststätte trafen die Beamten zehn betrunkene Personen an, die dort eng zusammen saßen und Alkohol tranken. Der Gaststättenbetreiber, ein 23-jähriger Mann, konnte den Polizeibeamten keine gültige Konzession vorzeigen, weshalb die Kneipe geschlossen und den Anwesenden ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der 23-Jährige muss sich wegen Ruhestörung, Verstoß nach dem Gaststätten- und Infektionsschutzgesetz verantworten. pol