Sämtliche Wahlplakate an der Kettenbrücke wurden in der Nacht zum Donnerstag heruntergerissen. Betroffen waren unter anderem Plakate der Parteien CSU , der Linken, der Grünen und Volt. Der Zeitpunkt knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September fällt mitten in die, angesichts der Corona-Pandemie, so wichtigen Briefwahlfrist. Gerade für kleine Parteien wie Volt ist dies besonders ärgerlich. „Derzeit finanzieren wir uns nur aus Eigenmitteln und die Plakatierungsaktion in Bamberg haben 20 Mitgliedern ehrenamtlich gestemmt. Für diese Leute, die die ganze Nacht unterwegs waren, ist das besonders frustrierend“, erklärt Laura Kuttler, eine der Vorsitzenden des Bamberger Teams von Volt. red