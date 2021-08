Endlich geht auch in der Kultur wieder ein bisschen was! Deshalb geht gleich mal der Herr Kluftinger auf Tour – oder besser: seine Erschaffer Volker Klüpfel und Michael Kobr. Unter dem Titel „Funkenmord – Klufti isch back“ lesen Klüpfel und Kobr, kultig wie gewohnt, am Dienstag, 5. Oktober, 20 Uhr im Hegelsaal (Konzerthalle) Bamberg .

Kluftis Rollenverständnis wankt

War ihr Debüt „Milchgeld“ im Jahr 2003 noch ein Überraschungserfolg, sind Volker Klüpfel und Michael Kobr mit ihren Kluftinger-Krimis mittlerweile nicht mehr von den Bestsellerlisten wegzudenken. Mit „Funkenmord“ kehrt das bekannteste und erfolgreichste deutsche Autorenduo zurück in Kluftis Welt und veröffentlicht den langersehnten neuen Band um den Allgäuer Kult-Kommissar – der insbesondere sein Rollenverständnis von Frauen und Männern gründlich überdenken muss …

Zum Inhalt: Ein Fehler aus der Vergangenheit lastet schwer auf Kluftinger. Der Kommissar ist fest entschlossen, den Fall „Funkenmord“ wieder aufzurollen, doch seine Kollegen zeigen wenig Interesse an einem Cold Case. Nur die neue Mitarbeiterin Lucy Beer unterstützt ihn bei der Suche nach dem wahren Täter . Kluftinger ist beeindruckt von der selbstbewussten jungen Frau , die frischen Wind in seine Abteilung bringt. Zu Hause fehlt jedoch jegliche weibliche Unterstützung, denn Kluftingers Frau Erika steckt in einer Krise und kann nicht wie gewohnt ihren „häuslichen Pflichten“ nachgehen: Nach der lebensbedrohlichen Lage, in der sich die gesamte Familie befand, hinterfragt sie ihr Leben und ihre bisherige Rolle – ausgerechnet jetzt, wo die Taufe ihres Enkelkindes mit den entsprechenden Vorbereitungen bevorsteht. Der Kommissar muss also wohl oder übel beides machen: Hausmann spielen und einen Mörder finden.

Karten gibt es an den örtlichen VVK-Stellen (Kartenkiosk im Forum, BVD Kartenservice, ADAC-Service-Center & Reisebüro Bamberg ) sowie online bei Eventim unter www.eventim.de .red