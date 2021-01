Die SPD-Stadtratsfraktion hat einstimmig beschlossen, dass es keine Kooperation mit der zukünftigen Fraktion aus Volt, ÖDP und Bamberger Mitte geben wird. Damit ist auch die Zusammenarbeit mit Hans Günter Brünker und Lucas Büchner beendet, heißt es in der Pressemitteilung. Aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion ist dieser Schritt unumgänglich, da die Vertrauensbasis zwischen Hans-Günter Brünker (Volt), Lucas Büchner ( ÖDP ) sowie den Mitgliedern der SPD Stadtratsfraktion nachhaltig gestört sei. "Die jüngste Forderung von Brünker, Büchner und Weichlein, dass Oberbürgermeister Andreas Starke im Zusammenhang mit der Diskussion um den Rechnungsprüfungsbericht seine Ämter mit sofortiger Wirkung ruhen lassen soll, hat das Fass in der SPD zum Überlaufen gebracht. Dieser Vorstoß ist ausschließlich populistisch motiviert, zeigt ein erschreckendes Rechtsverständnis und ist zudem ein schwerer Schlag in das Gesicht aller Verwaltungsmitarbeiter", so SPD-Fraktionsvorsitzender Stieringer. red