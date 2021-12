Mit viel Liebe gemalt, beklebt mit bunten Bommeln, mit netten Botschaften beschrieben: Kurz vor Weihnachten erreichte eine ganz besondere Weihnachtspost das Bamberger Seniorenzentrum Albrecht Dürer der Diakonie Bamberg-Forchheim.

Die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil Starkenfeld waren fleißig und hatten in den vergangenen Tagen Briefe an die Senioren verfasst. Zu der Gemeinschaftsaktion „ Weihnachtspost “ aufgerufen hatten die im Stadtteil engagierten Vereine im Rahmen ihres Stadtteiladventskalenders: Mit dabei sind hier das Stadtteilmanagement und der Jugendtreff Ost, die beide iSo e.V. verantwortet, und der Diakonie-Familientreff Löwenzahn. Theresa Banzhaf, die für die Diakonie den Familientreff Löwenzahn leitet, übergab die Post der Löwenzahn-Kinder an Pflegedienstleiter Michael Münch; Jan Ammensdörfer von iSo e.V. überreichte die Weihnachtsgrüße aus dem Jugendtreff Ost an Christine Lechner, Leiterin des Seniorenzentrums Albrecht Dürer .

„An Weihnachten feiern wir gemeinsam auf den Wohnbereichen. Da werden wir dann die Karten der Kinder den Bewohnern zeigen und die Grüße vorlesen“, erzählte Christine Lechner und bedankte sich herzlich für die schöne Aktion. red