Das KAB Bildungswerk Bamberg lädt am Dienstag, 20. April, um 19 Uhr zu dem Online-Seminar "Die Frage der europäischen Identität in Zeiten der Krise" ein. Seit über zehn Jahren löst eine Krise in Europa die nächste ab: Finanz- und Wirtschaftskrise , Eurokrise , Migrationskrise, die Pandemie. Die Idee eines vereinten Europas scheint in weite Ferne gerückt. Dabei waren wir schon mal weiter: Eine gemeinsame europäische Verfassung sollte den Grundstein für eine Europäische Union legen, die sich auch durch so etwas wie eine europäische Identität auszeichnet. Der Vortrag zeichnet den Weg dieser Entwicklungen nach und fragt: Hat Europa eine zweite Chance (verdient)? Referent ist der Politikwissenschaftler Udo Metzinger. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Nähere Informationen und Anmeldung beim KAB Bildungswerk Bamberg , Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg , Telefon 0951/91691-16, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder Homepage: www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red