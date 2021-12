Am Sonntag um 15 Uhr veranstaltet das E.T.A.-Hoffmann-Theater in der Treffbar wieder ein Adventscafé mit Punsch und Keksen . Am vierten Adventssonntag ist das Motto der Lesung für alle ab 4 Jahren „Kurz vor Weihnachten geht doch immer was schief!“. Der Schauspieler Florian Walter liest Geschichten von Weihnachtshelden, die kurz vorm Fest ein kleines Wunder brauchen. Der Eintritt ist frei, Zählkarten können an der Theaterkasse reserviert werden. Bei der Veranstaltung gilt 2G-plus. red