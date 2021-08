Die 17-jährige Emma Krapp aus Schlüsselfeld darf für ein Schuljahr in die USA. Der Bamberger Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn ( CSU ) wählte die Schülerin als Stipendiatin des Deutschen Bundestages aus. „Ein Jahr in den Staaten ist eine spannende und prägende Lebenserfahrung“, erklärt Silberhorn. „Emma Krapp wird unser Land als Juniorbotschafterin bestens vertreten.“

Insgesamt erhalten 360 Schüler sowie junge Berufstätige ein Stipendium für die USA. Für das Schuljahr 2022/2023 können sich Jugendliche bis 10. September bewerben. Die Ausschreibung richtet sich an Schüler aller Schularten , die am 31. Juli 2021 zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, sowie an junge Berufstätige. Bewerbungen sind möglich unter www.bundestag.de/ppp. red