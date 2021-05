Der Bamberger Volt-Stadtrat Hans-Günter Brinker wurde jetzt auf dem Bundesparteitag von Volt Deutschland zusammen mit Rebekka Müller aus Köln zum Spitzenkandidatenduo von Volt Deutschland für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Die beiden vertreten Volts Forderungen nach einem progressiven Aufbruch in der Politik und einer Reform der Europäischen Union : „Wir wollen einen echten Perspektivwechsel in der deutschen Politik, denn die großen Herausforderungen unserer Zeit können nur mit einer starken EU gelöst werden“, heißt es in einer Mitteilung. red