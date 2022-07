Was bewegt die Menschen gerade am meisten? Es sind wohl die Energiepreise, die Preise für Strom, Gas und Öl. Der Bund Naturschutz wirbt mit der Aktion "Macht die Dächer voll!" schon seit drei Jahren für den Bau von Photovoltaikanlagen - und berät dazu mit Fachleuten, heißt es in einer Pressemeldung. Aber auch wenn das Geld für eine größere Anlage nicht ausreicht oder die Familien zur Miete wohnen, gibt es eine Möglichkeit, wenigstens einen gewissen Teil der Energiekosten aufzufangen und zwar mit einer sogenannten Balkonanlage. Wichtig zu wissen ist, dass ihre Leistung vom Gesetzgeber auf 600 Watt beschränkt ist. Dabei ist die Leistung des Wechselrichters ausschlaggebend, man könnte durchaus auch etwa zwei Paneele mit einer Leistung von 800 Watt montieren und käme dann bei bedecktem Himmel näher an die Grenze von 600 Watt heran. Hausbesitzer sind bei der Errichtung einer solchen "Balkonanlage" recht flexibel. Die Anlage kann am Balkon hängen, sie kann auf dem Grundstück stehen oder auf dem Garagendach. Mieter müssen allerdings das Einverständnis des Vermieters einholen. Infos gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. red