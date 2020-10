Der Markt Hirschaid hat im Kernort und in den Ortsteilen 34 Spielplätze. Davon befinden sich 22 im öffentlichen Raum und zwölf an Schulen und Kindertagesstätten. Sie werden von der Gemeinde finanziert und müssen turnusgemäß überprüft und gewartet werden.

Die letzte Jahresinspektion hat ergeben, dass sechs Plätze deutliche Abnutzungserscheinungen aufweisen, die durch Reparaturen nicht mehr zu beheben sind. Sie sollen nun zeitnah saniert beziehungsweise neu gebaut werden. Es betrifft aktuell den Spielplatz Babenberger Weg 12 in Hirschaid, den am Hort an der Schule und in der Alleestraße 46 sowie den Spielplatz in Röbersdorf (Ringstraße 28). Die Seilbahn am Spielplatz im Ortsteil Juliushof muss ausgetauscht und der Spielplatz in Erlach neu gebaut werden. Alle betroffenen Spielplätze sind älter als 20 Jahre.

25 Jahre lang bespielbar

Bei guter Wartung und Pflege sind Spielplätze im Durchschnitt 15 Jahre bespielbar. Durch den Einkauf hochwertiger Materialien können die gemeindlichen Plätze bis zu 25 Jahren beansprucht werden. Für 2020 wurden dafür bereits Kosten von rund 300 000 Euro veranschlagt.

Neben dem Hirschaider Bauhof wurde ein ortsansässiges Unternehmen für die anstehenden Arbeiten miteinbezogen. Die Firma Busch Spiel-, Sport- und Freiraumausstattungen, seit 30 Jahren in der Marktgemeinde angesiedelt, plant und gestaltet Spielplätze und öffentliche Freiräume. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis Sommer 2021 andauern.

Die Verantwortlichen bitten alle Kinder, Eltern und Großeltern daher noch um ein wenig Geduld.