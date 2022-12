Nach vielen Einschränkungen und Begrenzungen der letzten Jahre, konnte in diesem Jahr erstmalig ein hausinterner Weihnachtsmarkt seine Premiere im Haus Windsburg feiern.

Neben verschiedenen Süßspeisen und Getränken wurden insbesondere handgefertigte Kunstwerke aus Ton und Holz, verschiedene Dekorationsartikel, naturbelassene Holzanzünder, biologische weihnachtliche Badesalze und Erkältungsbalsam auf dem kleinen Weihnachtsmarkt angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses Windsburg. Die Bewohner konnten den Besuchern aus der näheren Umgebung stolz präsentieren, was intern bereits größte Beliebtheit erfährt. Begleitet wurde die winterlich-weihnachtliche Stimmung noch mit Livemusik.

Es war ein unvergesslicher Abend für die Bewohner, die sich gerne an der Planung und Umsetzung beteiligt haben, so die Pressemitteilung weiter. Dies sei der Startschuss für eine neue Tradition in der Einrichtung, die auch bei den Besuchern großen Anklang fand.

Die Organisatoren des Haus Windsburg bedanken sich herzlich bei allen Mitwirkenden und natürlich auch neugierigen Besuchern, so die Mitteilung. red