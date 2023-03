„Die Milch macht’s?“ – unter diesem Motto stand die 1. Runde des naturwissenschaftlichen Schüler-Wettbewerbs „Experimente antworten“. Neun begeisterte Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 5b des Frobenius-Gymnasiums machten sich unter diesem Motto in ihrer Freizeit daran, Vollmilch, Kondensmilch und Hafermilch zu erforschen.

„Zuerst mussten wir die vier Hauptbestandteile von Vollmilch recherchieren. Das sind Wasser, Zucker, Fett und Eiweiß!“ berichtet Lotta, die mit ihrer Freundin Sue am Wettbewerb teilgenommen hat. Danach ging es ans Experimentieren : Mit Geräten aus Küche und Haushalt mussten die Nach-wuchsforscherinnen und -forscher zunächst die Inhaltsstoffe nachweisen und dann die Dichte von Milch und den anderen Flüssigkeiten messen.

„Dazu mussten wir mit Sand und einem Reagenzglas selbst ein Dichte-Messgerät bauen“, erzählt Nico vom Jungs-Team. Für besonderes Staunen sorgte ein faszinierendes Farbenspiel von Milch in einem Teller: „In die Mitte haben wir etwas Lebensmittelfarbe gegeben und dann ein Wattestäbchen, das in etwas Spülmittel getaucht war, in die Mitte des Tellers gehalten. Es sind farbige Kreise entstanden“, berichtet Mia vom zweiten Mädchen-Team. „Es war eine schöne Wettbewerbsrunde, die neben Experimentiergeschick auch das Recherchieren im Internet erforderte“, berichtet die betreuende Lehrerin Christine Kreß.

Die Ergebnisse wurden dokumentiert und an das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung eingesendet. Die sechs Schülerinnen und drei Schüler wurden von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo mit einer Urkunde ausgezeichnet. Sieben davon erhielten zudem das Spitzenprädikat „Teilnahme mit großem Erfolg“ und können nach den nächsten beiden Runden den Superpreis gewinnen. red