Stadtbibliothek und Städtische Jugendarbeit Hammelburg haben ein neues Angebot: sie organisieren Smartphone-Sprechstunden.

Schüler geben dabei ihr Wissen an ältere Menschen weiter. Freiwillig! Die Jugendlichen gehen in der Sprechstunde auf Fragen und Probleme rund um Smartphone & Co. ein, heißt es in einer Mitteilung.

Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, dass jemand Zeit hat und hilft, wenn es mit dem Smartphone nicht so läuft? Was wird mir da eigentlich angezeigt? Wieso geht das immer so schnell aus? Wie geht das mit dem Nachrichtenschreiben oder den Textnachrichten? Wie bekomme ich ein neues Programm auf mein Telefon und wie kann ich Fotos mit den Enkeln über WhatsApp austauschen? Die beiden Schüler Maxi und Adam erklären sehr geduldig, wie alles funktioniert und schreiben auch mal auf, was zu tun ist. „Mir macht es Spaß, Leuten etwas beizubringen, wenn sie es nicht wissen“, meint Adam.

Das Angebot soll bei der älteren Generation helfen, Ängste vor der Technik abbauen. Die Handylotsen gehen speziell auf Fragen ein. Kenntnisse können so vertieft werden. Für die Sprechstunde muss man sich in der Bibliothek anmelden (Tel. 09732/902 433). Anmeldezettel liegen auch im „Taubenschlag“, dem Generationentreff in der Von-Hess-Straße aus, der den Service unterstützt. Die Termine dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Treffpunkt ist die Stadtbibliothek .

Die „Nachhilfe“ ist kostenlos. Die „HandyPatienten“ sollten ihr aufgeladenes und betriebsbereites Gerät mitbringen und bei der Anmeldung angeben, welches Problem sie haben oder was sie erklärt bekommen wollen. Wer eine Beratung für e-Books und e-Reader benötigt, kann sich ebenfalls an die Bibliothek wenden. Die individuellen Sprechstunden werden allerdings von den Mitarbeiterinnen gehalten. red