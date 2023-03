Um der weiter steigenden Nachfrage bei Hilfen im Umgang mit Smartphone , Tablet und Digitalen Medien, durch Senioren, nachkommen zu können, freut sich das Mehrgenerationenhaus (MGH) über zwei neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie übernehmen zukünftig als „Digital Coach“ 1:1 Sprechstunden im MGH. Ziel ist es dabei, im Einzelgespräch Hilfestellung zu geben, Fragen zu beantworten oder auch direkt am Smartphone oder Tablet zu zeigen, wie es funktionieren kann.

Das MGH Bad Kissingen nimmt seit 2019 am Modellprogramm „Schulungsangebote für ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien “ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales teil und ist seitdem „MuT-Punkt“: „Medien und Technik – Digital 60+!“ Das Modellprogramm soll der älteren Generation Lust auf die digitale Welt machen und helfen, Ängste gegenüber der Technik abzubauen. Seniorinnen und Senioren, für die der Umgang mit Online-Anwendungen bisher noch keine Selbstverständlichkeit war, erlernen hier die kompetente Nutzung digitaler Medien und vertiefen bereits erworbene digitale Kenntnisse. Derzeit sind alle bayerischen Mehrgenerationenhäuser zur Teilnahme an dem Programm berechtigt. Für jedes Mehrgenerationenhaus stehen dafür jährlich bis zu 5000 Euro zur Verfügung. Gutscheine und Termine können persönlich oder telefonisch im MGH unter Tel. 0971/699 33 81 gebucht oder per Mail an info@mgh-badkissingen.de angefordert werden. red