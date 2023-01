Mit der Kampagne „Ein Teil mehr!“ überraschte der Lionsclub Hammelburg-Bad Brückenau die Tafeln der beiden Städte . Lions-Mitglieder sammelten am Samstagvormittag bei Kundinnen und Kunden von Einkaufsmärkten Lebensmittel, um die Hammelburger und Bad Brückenauer Sozialeinrichtung zu unterstützen.

Kunden , die ihren Wochenendeinkauf erledigten, wurden von den Lions-Club-Mitgliedern gebeten, eine Tüte, ein Paket oder ein Glas mehr einzukaufen und dieses den Tafeln zu spenden. Dazu verteilten die Lions Merkzettel, auf denen benötigte Lebensmittel gelistet waren, speziell Haferflocken, Mehl, Zucker, Margarine, Salz, Sauerkraut etc. Wer ein bisschen mehr tun wollte, konnte beispielsweise Kaffee, Käse, Honig, Nudeln, Tee, Marmelade oder Dosenfisch spenden.

„Wir waren echt überrascht, welche Resonanz unsere Aktion hervorrief“, gesteht Lions-Präsident Willi Willeke. „Manche kauften sogar die ganze Liste und spendeten sie“, berichtete Roland Korpak, der mit Heiko Weidenthaler an einem Eingang des Rewe-Marktes stand, verblüfft. Am zweiten Eingang des Marktes baten Georg Oel und Jürgen Klubertanz die Kundinnen und Kunden um „ein Teil mehr“.

Ebenso verfuhren die Lions am E-Center, wo Timo Tully, Dirk Kessler, Walter Kamp und Sebastian Schneider um Spenden baten. In Bad Brückenau waren es Stefan Richter, Karl-Heinz Schneider, Otto Leidenberger und Peter Scheder, deren Einkaufskisten sich füllten.

Die Bilanz war überwältigend. In Bad Brückenau waren es 23 Faltkisten mit Lebensmitteln, in Hammelburg sogar 20 volle Einkaufswagen, die Tafelfahrer Winfried Schäfer zum Standort der Tafel in Hammelburg brachte. Auch Geldspenden wurden gegeben, die sich auf 475 Euro summierten und natürlich komplett den beiden Tafeln zugutekommen.

Damit wird der Lions-Club Hammelburg-Bad Brückenau seinem Motto „We serve“ (Wir dienen) – dem sozialen Wohl der Gesellschaft“ gerecht. Wie Präsident Willeke informiert, unterstützt der heimische Lionsclub auch die Christoffel-Stiftung, deren Ziel der Kampf gegen die Erblindung von Kindern in Afrika Ist. Dieser Einrichtung haben die Hammelburger Lions 500 Euro zum Bau einer Kinder-Augenklinik gespendet.

Warum ist die Tafel auf Spenden angewiesen? Mit einem Blick in die Kostenliste zeigt Vorstandsbeisitzerin Gertrud Bergmann, weshalb Hilfe gebraucht wird. So belaufen sich alleine die Raumkosten, die Aufwendungen für das Fahrzeug und neue Kühlgeräte auf mehr als 25.000 Euro – im Jahr 2018, wohlgemerkt. Personalkosten fallen nicht an, denn die Tafel-Helfer engagieren sich ehrenamtlich. heg