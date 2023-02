Deborah Woodson kommt auf ihrer Tournee mit ihrem Programm „Black and white gospel“ nach Bad Kissingen . Die letzten beiden Tourneen waren aufgrund der Pandemie verschoben worden. Am Samstag, 1. April , wird sie mit den „KisSingers“ und ihren „Gospelmates“ ein musikalisches Feuerwerk abbrennen, das moderne Rhythmen und Songs genauso streift wie den traditionellen „Black Gospel“.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche. Karten gibt es im Vorverkauf bei Mode-Ludewig in der Brunnengasse 1 und im Evangelischen Pfarramt in der Von-Hessing-Straße 4 sowie online unter blackandwhitegospel.de. Karten aus dem Vorverkauf von 2020 behalten ihre Gültigkeit.

Deborah Woodson ist Sängerin und Komponistin. Sie lebt in Köln und ist bekannt in diversen Musicalrollen. Sie war Jurymitglied und Solistin bei den „Gospelawards“ 2004 bis 2006, zudem Vocal-Coach bei „Deutschland sucht den Superstar“ des Fernsehsenders RTL sowie kürzlich als Jurorin in der Show „All together now“. „Die Tournee ist so konzipiert, dass engagierte lokale Sängerinnen und Sänger im Gospelchor mit den Profis aus der Musikbranche zusammenkommen“, erklärt der Chorleiter von „Die KisSingers“, Jörg Wöltche. „Als unser Gospelchor für das gemeinsame Konzert erneut angefragt wurde, fanden wir das sehr interessant.“ red