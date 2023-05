„ Internetkriminalität – Die Vorzüge des Smartphones “ lautete der Titel eines Schulungsblocks, der in der Werkstatt Nüdlingen und dem dort angeschlossenen Reha- und Arbeitswerk (RAW), das zur Arbeiten gGmbH der Lebenshilfe Schweinfurt gehört, für die dort beschäftigten Menschen mit Behinderung veranstaltet wurde. Kriminalhauptkommissar Roland Schmied von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle – Schwerpunkt Medien in Schweinfurt klärte zu Problemen wie Cybermobbing, Sexting, Pornographie und Betrug im Internet auf.

Anlass für diese Schulung war, dass das Werkstattpersonal beobachtet hatte, dass die Mitarbeiter mit Beeinträchtigung beim Medienkonsum besonders gefährdet sind. Deswegen wurde im ersten Schritt das Personal geschult und für die Gefahren im Umgang mit dem Smartphone sensibilisiert. Im zweiten Schritt wurde die Schulungsmaßnahme auf die Mitarbeiter mit Behinderung der Werkstatt und des RAW ausgeweitet.

Schmied verstand es, die Inhalte zielgruppengerecht zu vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung der Lebenshilfe. Er klärte über die Gefahren im Internet auf. Dazu gehören zum Beispiel Betrug durch gefälschte Whatsapp-Nachrichten, betrügerische Kleinanzeigen oder bedrohliche Kettenbriefe, die man am besten sofort löschen sollte.

Des Weiteren thematisierte der Referent Betrügereien bei Streaming-Diensten (Netflix-Betrug), Crypto-Betrug im Netz sowie Datendiebstahl und erklärte, wie man sich davor schützen kann. Er wies zudem darauf hin, dass man sich strafbar machen kann, wenn man andere im Internet beleidigt, falsche Sachen von jemandem behauptet oder Gerüchte in die Welt setzt.

So stellte eine Mitarbeiterin nach der Schulung fest: „Ich weiß jetzt, dass ich in der Werkstatt keine Fotos machen darf. Außerdem sollte ich vorher immer fragen, ob es in Ordnung ist, wenn ich jemanden fotografiere.“

Diplom-Sozialpädagogin Susanne Diez, Bildungsbegleiterin im RAW, berichtete: „Das Schulungsfeedback aller 154 Teilnehmer war durchweg positiv und die Inhalte wurden als bereichernd beschrieben. Roland Schmied hat großes Fachwissen und enormes Engagement gezeigt, außerdem war seine Geduld mit unseren Mitarbeitern in allen 14 Vortragsterminen herausragend.“ Schlussendlich habe die Schulung deutlich gemacht, dass das Smartphone viele Vorteile hat, aber auch Gefahren birgt, derer man sich bewusst werden muss. Nur dann ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den neuen Medien möglich. red