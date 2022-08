Angelika Despang

Landkreis Bad Kissingen — Die Nachfrage nach Brennholz wie auch Holzöfen in der Region steigt rasant (siehe Bericht auf Seite 1). Die Öfen, die momentan produziert werden, seien praktisch schon verkauft, berichtet Ofenhersteller Steffen Floth aus Löhrieth. Angst vor Stromausfall, Gasknappheit und steigenden Energiepreisen treiben die Kunden in sein Geschäft: "Viele Kunden wollen auch ein zusätzliches Back-up in Form eines Holzherdes oder Kaminofens mit Kochfunktion", so Floth.

Zuletzt macht sich die aktuelle Energiekrise auch beim Schornsteinfeger bemerkbar. Denn wer mit Holz und Ofen heizen möchte, braucht einen tauglichen Kamin: "Wir haben jeden Tag viele Anfragen, ob der Kamin in Ordnung ist, ob die neuen Öfen für den jeweiligen Raum geeignet sind und ob der Brandschutz gewährleistet ist", schildert Raymond Cott, Bezirksschornsteinfeger aus Meiningen, seine Arbeitssituation. Jeder neue Ofen muss freigegeben und auf sichere Benutzbarkeit vom Kaminkehrer abgenommen werden.

Schwarze Kaminkehrer

Deshalb kann es auch sein, dass wieder öfter schwarz verrußte Schornsteinfeger zu sehen sind: "Ja, das ist wahr", lacht Cott, "die Kamine müssen regelmäßig gekehrt werden und wir werden dabei wieder schwärzer. Aber das macht nichts."