Angelika Despang

"Ganz modern und ganz anders" war das evangelische Gemeindehaus von Architekt Hans-Busso von Busse, das 1969 auf dem Grundstück der ehemaligen anglikanischen Kirche in Bad Kissingen entstanden ist - so erinnert sich Klaus Lotter.

Der Vertrauensmann des Kirchenvorstandes hat die gesamte Lebenszeit des Gebäudes als Gemeindehaus miterlebt und viel Zeit dort verbracht. Bis die evangelische Gemeinde sich Ende Oktober davon trennen musste: "Meinen Konfirmandenunterricht hatte ich noch in der leerstehenden, anglikanischen Kirche, die als Behelfsgemeindehaus von der evangelischen Gemeinde genutzt wurde", erzählt Klaus Lotter. Die musste aufgrund von Fundamentschäden abgerissen werden. Der folgende Bau war "damals etwas ganz Neues, etwas Bewegendes. Der eigenwillige Gestaltungsstil des Architekten mit den verschiedenen Rot- und Grüntönen hat sich bis ins Geschirr widergespiegelt", denkt Lotter an den besonderen Charme des Hauses. Zwanzig Jahre später erlebte er, wie das Haus nach dem Mauerfall zum Willkommenshaus für DDR-Bürger wurde.

Pfarrhaus mit Holzanbau

Jetzt, nach insgesamt 53 Jahren, ist der Sanierungsbedarf des Gebäudes so hoch, dass die Kirchengemeinde ihn finanziell nicht stemmen kann, erklärt Jacqueline Barraud-Volk, seit einem Jahr geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Bad Kissingen: "Der Kirchenvorstand will zukünftig sehr viel weniger Häuser als früher besitzen und unterhalten. Deshalb wird das alte Pfarrhaus in der Von-Hessing-Straße 4 saniert und mit einem Saalanbau ergänzt." Das neue Gemeindezentrum soll in ökologischer Bauweise an- und umgebaut werden und wird - nach dem Motto "Weniger ist mehr" - nur noch halb so viel Fläche haben, wie das alte Gemeindehaus: "Die uns zur Verfügung stehenden Räume werden dann voll ausgelastet sein, was nachhaltiger ist als leerstehende Räume. Mit einem durchdachten Buchungsmanagement ist das gut machbar." Der klimafreundliche Holzneubau, der das Pfarrhaus nach hinten erweitert, wird vollständig barrierefrei sein und durch offene Bauweise und große Glaswände "offen und luftig sein und viel Licht hineinlassen", beschreibt Pfarrerin Barraud-Volk das Projekt begeistert, "deswegen haben wir uns für ein Lichtsymbol als neues Logo entschieden, das auch am Gesimskasten des historischen Pfarrhauses zu finden ist."

Das "LichtForum - Haus der Evangelischen Kirche" so der Name, soll ein Anlaufpunkt mitten in der Stadt für Gemeindemitglieder und Gäste werden. "Die Lage im Zentrum und die größere Nähe zur Erlöserkirche sind ein entscheidender Vorteil gegenüber dem alten Gemeindehaus", meint auch Klaus Lotter. Das Grundstück des Pfarrhauses und neuen Gemeindezentrums grenzt an das der katholischen Kirchengemeinde an: "Dort soll ein gemeinsamer Hof entstehen, das hat was Verbindendes", so Barraud-Volk.

Mit dem alten Pfarrhaus aus dem Jahr 1858 - übrigens das älteste evangelische Pfarrhaus in Bad Kissingen - und dem Neubau, dessen Fertigstellung Mitte 2024 geplant ist, verbindet sich ebenso Alt und Neu über mehrere Jahrhunderte. Die aktuell hohen Baukosten bereiten allerdings noch Sorgen: "Das wird ein Kraftakt." Trotzdem hofft Barraud-Volk, im Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten beginnen und im Sommer bis Herbst 2024 einziehen zu können. Bis dahin ist die evangelische Gemeinde froh, mit Gospelchor, Flötenensemble und Konfirmandenunterricht Obdach bei der katholischen Gemeinde und in Bad Bocklet gefunden zu haben.

Und was wird nun aus dem alten Gemeindehaus? Das ist 2021 zum jüngsten Denkmal Bad Kissingens auserkoren worden. Ein ortsansässiges Ingenieurbüro für Tragwerksplanung hat den Bau des Architekten Hans-Busso von Busse aus der 60er-Jahre-Epoche erworben. Nach den notwendigen Umbauarbeiten wird er künftig im Erdgeschoss als Bürogebäude genutzt. Im Obergeschoss entstehen zwei Wohnungen.