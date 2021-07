Jetzt ist es endgültig: Der Gesangverein 1970 Marktschorgast (GV 1970) hat sich aufgelöst. Dies beschlossen 19 anwesende Mitglieder in der Jahreshauptversammlung im Gasthof-Hotel "Regina". Gesang hatte eine lange Tradition in der Marktgemeinde. Bestanden doch zwei weltliche Chöre (Chorgemeinschaft des ASV Marktschorgast und eben der GV 1970) sowie zwei Kirchenchöre (ein katholischer und ein evangelischer). Bereits im Jahr 2018 stand der GV 1970 kurz vor der Auflösung, nachdem zehn Sänger, die bereits jenseits des 80. Lebensjahres waren, aus dem aktiven Chor ausschieden.

Die Vorsitzende Tatjana Kessler und die stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin Hildegard Havenith wollten mit damals acht Aktiven den Verein wieder aufbauen. Mit viel Energie versuchten beide, neue Mitglieder zu werben. Weil das nicht glückte, schlossen sich die verbliebenen Aktiven den Sängerfreunden Wasserknoden an und hatten im Jahr 2019 und Anfang 2020 schon gemeinsame Auftritte in Bad Berneck und Marktschorgast.

Das Vereinsleben wurde aber auch beim Gesangverein 1970 weiter gepflegt, bis die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona -Pandemie das Singen in Gruppen verboten. Deshalb durfte auch das 50. Vereinsjubiläum nicht stattfinden.

In der nun einberufenen Mitgliederversammlung stellte die stellvertretende Vorsitzende den Antrag zur Auflösung des Vereines, der von den anwesenden Vereinsmitgliedern einhellig angenommen wurde.

Eine neue Heimat

Weiter wurde beschlossen, dass das verbliebene Vereinsvermögen der Marktgemeinde Marktschorgast für soziale Zwecke (Jugend- und Altenarbeit) zufließen soll.

Die beiden Vorsitzenden sind überglücklich, dass sie nun weiter singen können: Tatjana Kessler berichtete, sie seien mit offenen Herzen von den Sangesfreunden aus Wasserknoden aufgenommen worden. Kein Wunder: Sind sie doch mit ihren kräftigen Stimmen eine Bereicherung für den Verein.

So bedeutet das Ende des Gesangvereins 1970 auch einen neuen Anfang, denn durch den gelungenen Anschluss an die Sängergemeinschaft Wasserknoden werden in Zukunft weitere Auftritte der Sängerfreunde in Marktschorgast stattfinden können.

Bürgermeister Marc Benker (CSU), Mitglied des GV 1970, bedauerte die Perspektivlosigkeit des Vereins und die damit verbundene Auflösung. Im gleichen Atemzug dankte er allen Mitgliedern und Funktionären, die in 51 Jahren das kulturelle Leben der Marktgemeinde mit unterstützt und geprägt haben. Den beiden Vorstandsfrauen zollte er Lob und Anerkennung für ihr Engagement für den Verein und ihre Aktivitäten zur weiteren Förderung des Gesanges. Prei.