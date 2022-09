Nach dem Weggang von Ulrike Abersfelder bekommt der Markt Wildflecken eine neue Gemeindejugendpflegerin: Anna-Sophie Umhöfer. Die 26-Jährige hat ihre Stelle bereits Anfang September angetreten, wird aber nicht nur für Wildflecken zuständig sein, sondern auch für Bad Brückenau (jeweils 14 Wochenstunden). Umhöfer hat soziale Arbeit studiert und stammt aus Hendungen, hieß es bei der jüngsten Marktgemeinderatssitzung.

Nachträglich umgewandelt in einen einmaligen Mitgliedsbeitrag wird der ursprüngliche Liquiditätsvorschuss der Marktgemeinde Wildflecken an die Brückenauer Rhönallianz in Höhe von 10.000 Euro. Gemäß der jeweiligen Einwohnerzahl ergeben sich für die Mitgliedergemeinden dabei teilweise erhebliche Erstattungen, aber auch signifikante Nachzahlungen. Für Wildflecken als vergleichsweise recht einwohnerstarke Mitgliedskommune bedeutet das eine Nachzahlung von rund 40 Prozent des Liquiditätsvorschusses. Kleinere Kommunen werden hingegen entlastet. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass es keine Alternative zur Mitgliedschaft in der Brückenauer Rhönallianz gibt. "Alleine könnten wir die zahlreichen Projekte niemals stemmen", so Bürgermeister Gerd Kleinhenz. Mit dem Thema Privatisierung von kommunalen Aufgaben hat sich der Marktgemeinderat außerdem befasst. Beispielsweise hat der Markt den Winterdienst im Ortsteil Oberwildflecken an ein Unternehmen vergeben, um den Bauhof nachhaltig zu entlasten. Das Gremium entschied, aktuell keine weiteren Privatisierungen anzustoßen. Formsache war ein Bauantrag auf Errichtung einer Stützmauer mit Geländer und Außentreppe am Lösershag. Das Vorhaben wurde einstimmig bewilligt. Auch bei der Stellungnahme zum Bebauungsplan der Stadt Gersfeld "Auf der Wacht II" wurde dem Antrag zugestimmt. bit