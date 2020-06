Adelsdorfer SPD will Flächen für den öffentlichen Bedarf reservieren

Für notwendig und sehr sinnvoll hält die SPD Adelsdorf nach Aussage von Norbert Lamm die Verbesserung der Busverbindung von Adelsdorf nach Forchheim. Bereits im März 2015 habe der Gemeinderat beschlossen, diese Verbesserungen beim Landkreis zu beantragen, ergänzt Jörg Bubel in einer Pressemitteilung des Ortsvereins. Dazu würden die Verlängerung der Buslinie 206 von Zeckern nach Adelsdorf und eine Erhöhung der Anzahl der Fahrten gehören. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt habe in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Forchheim im Jahr 2017 bereits eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben.

Die SPD-Gemeinderäte hoffen, dass durch die bereits verstrichene lange Zeit die Chance auf eine schnelle Verbesserung nicht vertan wurde. Deshalb beantragen sie, den Gemeinderat über den aktuellen Stand zu informieren. Es sollen auch eventuelle Hindernisse, die einer Verbesserung der Linienführung entgegenstehen, benannt und Gegenmaßnahmen festgelegt werden.

Platz für Sport und Sozialstation

In einem zweiten Antrag fordern Lamm und Bubel, bei der gegenwärtigen Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde auch Flächen für den öffentlichen Bedarf auszuweisen. Eine organisch wachsende Gemeinde benötige in Zukunft nicht nur Wohnbauflächen, sondern auch Flächen für den öffentlichen Bedarf, wie sie auch bereits im Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde aufgeführt sind. Lamm und Bubel denken an Flächen für Einrichtungen wie einen Jugendtreff, für Sozialstationen, für ein Seniorenheim und Seniorenwohnen, für Gemeinschaftsräume für verschiedene vereinsunabhängige Angebote, für Sportanlagen, insbesondere zur Erweiterung der bestehenden Vereinsanlagen, aber auch für einen öffentlichen Sportplatz, eine Sporthalle, eine Skater- bzw. Dirtbahn, für eine Eislauffläche, für Inlineskater- und Joggingstrecken, für die Erweiterung bzw. Verlagerung des Bauhofes und für die Erweiterung der Nahversorgung.

Der Flächennutzungsplan gebe die Verwendung der Flächen für die nächsten 15 bis 20 Jahre vor. Um Problemen bei der weiteren Entwicklung der Gemeinde vorzubeugen, müsse sich die Kommune entsprechende Flächen reservieren. red