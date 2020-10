Beim Surfen im Internet erhielt am vergangenen Wochenende ein 58-jähriger Mann einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Er gab an, eine Reparatur an der Software des PC durchführen zu wollen, um Viren und Würmer zu entfernen. Als Bezahlung verlangte der Anrufer sechs X-Box-Gutscheine in Höhe von je 50 Euro. Der 58-Jährige kaufte diese und gab die Codes am Telefon durch. Weiterhin gab er seine IBAN an, da ihm versprochen wurde, dass er die geleisteten 300 Euro wieder zurückgezahlt bekäme. Am nächsten Tag kam ein erneuter Anruf, indem weitere zehn X-Box-Karten gefordert wurden. Dieser Forderung kam der Mann nicht nach, erstattete Anzeige bei der Polizei und veranlasste die Sperrung seines Kontos. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen.