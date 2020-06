Bamberg vor 18 Stunden

Förderung

50 000 Euro für Region

Die Bayerische Landesstiftung unterstützt auch in diesem Jahr Projekte in der Region. Wie der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) mitteilt, fließen über 50 000 Euro in den Landkreis Bamberg. Zusch...