Als erster Memmelsdorfer erhielt Klaus Absmann mit der Willy-Brandt-Medaille die höchste Auszeichnung, die die SPD an ein Mitglied vergeben kann. Der Vorstand des Ortsvereins Memmelsdorf verjüngt sich.

Als Klaus Absmann 1982 im Gatshaus Jahn in Memmelsdorf zum Zweiten Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Memmelsdorf gewählt wurde, befand sich die SPD in der Krise. Altkanzler Willy Brandt führte die Bundespartei als Parteivorsitzender an, musste kurz darauf jedoch hinnehmen, wie die FDP die sozialliberale Koalition aufkündigte.

"Wir waren zwölf Mitglieder bei der Versammlung", erinnert sich Klaus Absmann, "und da wurde kurzerhand gesagt: ,Komm, Klaus, mach's halt'." 38 Jahre später ist der SPD-Ortsverein Memmelsdorf noch immer mit Klaus Absmann im Vorstand einer der Ortsvereine, der "bundesweit das beste Ergebnis für die SPD einfährt, wenn man nur den Ort Memmelsdorf betrachtet", erklärte Vorsitzender Manfred Michel bei der Jahresversammlung am Dienstagabend in Memmelsdorf und fügte schmunzelnd an: "Die ganze Gemeinde Untermerzbach verwässert das Ergebnis dann immer ein bisschen."

Sechs Monate nach der Kommunalwahl und dem ursprünglich angesetzten Termin für die Hauptversammlung wurde Absmann an diesem Abend die höchste Ehre zuteil, die die SPD einem Mitglied machen kann: Er kam als Memmelsdorfer Willy Brandt ganz nah, wenn auch nur in Form einer Medaille.

Die gleiche Ehre wurde am Mittwoch auch Herbert Aßfalg im Krankenhaus Coburg für 40 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverein Memmelsdorf, davon 30 Jahre als Beisitzer, zuteil. Mit einem Präsent bedacht wurde darüber hinaus Heinrich Döhler für 30 Jahre Gemeinderatstätigkeit für die SPD. Dank sprach Manfred Michel auch den nicht anwesenden ehemaligen Gemeinderäten Martin Mölter (zwölf Jahre) und Anna Berwind (sechs Jahre) für ihr Engagement aus.

Kritik

Für Diskussionsstoff sorgte der neue Mitgliederstand unter den Mitgliedern - nicht etwa, weil er sich mit nun 39 Mitgliedern um zwei Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr verringert hat, sondern wegen der Gründe des Ausscheidens. So empfand es Josef Grundler als "unverdient", dass Mitglieder, die dem Verein jahrelang die Treue gehalten hatten, mit dem Einzug ins Altersheim aus der Mitgliederliste gestrichen werden, nur weil der Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt wird. Er fragte an, ob man solche Mitglieder nicht zu Ehrenmitgliedern ernennen könnte. Vorsitzender Manfred Michel konnte den Einwand zwar nachvollziehen, wies aber auch darauf hin, dass dann eine Abstufung zur Ehrung langjähriger Aktivposten fehle, wie sie an diesem Abend erst Klaus Absmann und Herbert Aßfalg zuteil wurde.

Die weiteren Formalia einer Jahresversammlung wurden im Schnelldurchlauf abgehandelt: So wurde der Bericht von Schriftführerin Hedwig Absmann angenommen, die Kassenführung von Sascha Maempel durch Kassenprüfer Oßwald Frembs mit den Worten "alles in bester Ordnung" bestätigt und der Vorstand entlastet. Damit war der Weg frei für die Neuwahlen, die unter Federführung von Bastian Döhler in Rekordzeit durchgeführt wurden.

Mit Christian Häberle als neuem Schriftführer und Boris Bayer als neuem Zweiten Vorsitzenden wird der bisherige Altersdurchschnitt des SPD-Führungsteams deutlich gesenkt, was den im Amt bestätigten Vorsitzenden Manfred Michel sehr freute. Gleichzeitig beteuerte er: "Wir müssen weiter an der Verjüngung arbeiten." Denn der Altersdurchschnitt der Vereinsmitglieder liege derzeit bei 61 Jahren.

Das weitere Wahlergebnis: Weiterer Zweiter Vorsitzender ist Helmut Dietz, Schriftführer Hedwig Absmann und Christian Häberle (neu), Kassier Sascha Maempel. Ausschuss/Beisitzer: Barbara Koch, Simone Maempel, Sabine Dieckmann sowie Klaus Absmann, Heinrich Döhler und Heinz Jahn. Kassenprüfer und Revisoren sind Oßwald Frembs und Winfried Lulei.