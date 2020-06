2700 Euro für Katholische Filialkirche "St. Jakobus"

Auf seiner aktuellen Sitzung hat der Sitzungsrat der Bayerischen Landesstiftung beschlossen, die Überholung der Orgel der Katholischen Filialkirche "St. Jakobus" in Bad Kissingen zu unterstützen. Darüber informierte der Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (CSU) in einer Pressemeldung. Auf Antrag bewilligte der Stiftungsrat insgesamt Zuschüsse in Höhe von 2700 Euro. "Die Orgel wird seit 31 Jahren in der bestehenden Konzertreihe des Bad Kissinger Orgelzyklus genutzt. Nach der Überholung wird die Orgel wieder eine besondere Stellung in der Orgellandschaft der Diözese Würzburg einnehmen. Eine Bereicherung in unserer kirchenmusikalischen Landschaft", ergänzt Kirchner. Foto: Archiv/Annett Lüdeke