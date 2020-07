16 Container schweben an der Schule ein

Mit dem Aufstellen von 16 Schulcontainern auf dem Sportplatz der Grund- und Mittelschule Hirschaid geht die umfangreiche Sanierung des Schulgebäudes in der Regnitzau in eine entscheidende Phase. Gegen Ende des Monats kommen noch 20 weitere Container dazu.

Die hochwertigen Container, sie unterliegen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV), sind klimatisiert und mit den entsprechenden Brandschutzvorgaben ausgestattet, wurden vom Markt Hirschaid für rund 800 000 Euro erworben, insbesondere da in der Kommune weitere umfangreiche Sanierungen anstehen.

Der Bau 1, entstanden in den 1950er Jahren, wird dann ab den Sommerferien komplett entkernt. Neben neuen Böden, Decken und Fenstern baut man eine neue und energieeffiziente Heizung ein, da die alte Anlage in die Jahre gekommen ist und in den letzten Jahren immer wieder Probleme verursacht hat. Darüber hinaus soll der Anschluss an das BHKW am Hallenbad ertüchtigt werden. Schulleiterin Sibylle Kretzschmar wird Fotos über den Baufortschritt auf der Homepage der Schule einstellen, damit sich auch die Eltern aktuell über die Baumaßnahme informieren können.

Bauamtsleiter Stefan Endres kalkuliert mit einer Bauzeit von 18 Monaten und rechnet damit, dass aufgrund der entsprechenden Ausschreibungsergebnisse die prognostizierten Kosten von rund 3,5 Millionen Euro eingehalten werden können. Für diese erhält der Markt Hirschaid Zuschüsse von geschätzten 60 Prozent vom Freistaat Bayern aus den Mitteln des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

Im Anschluss daran wird die Sanierung des "Mittelbaus" zwischen Mensa und Bau 1 folgen. asp