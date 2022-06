Unterasbach vor 1 Stunde

Umzug mit Überlänge

Kirchweihumzug zieht Halteverbot und Straßensperrungen nach sich - das gilt es zu beachten

Am Sonntag, 24. Juli, findet in Unterasbach anlässlich der Kirchweih ein Festumzug statt. Da dieser eine Überlänge hat, treten Halteverbote und Sperrungen in bestimmten Straßen in Kraft.