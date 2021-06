Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg öffnet in wenigen Tagen. Erleichterung für alle Badefans: Seit Montag (7. Juli 2021) dürfen bayerische Thermen wieder vollständig öffnen - im Innen- und Außenbereich. Das beliebte Kristall Palm Beach öffnet deshalb in nur wenigen Tagen.

Das Erlebnisbad öffnet am Samstag (12. Juni 2021) wieder ihre Tore und das nach einem "langen Winterschlaf", wie es die Therme selbst auf Facebook beschreibt. Das Kristall Palm Beach könne jetzt seine Gäste endlich wieder zu einem "wunderbaren Tag Urlaub begrüßen", heißt es. Um die Wiedereröffnung zu ermöglichen, gebe es natürlich ein umfangreiches Hygienekonzept. "So könnt ihr euch rundum wohlfühlen und euren Besuch sorgenfrei genießen", verspricht das Team des Erlebnisbads.

Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg: Termin für Wiedereröffnung steht fest

Das Hygienekonzept beinhalte unter anderem ein Ampelsystem, eine Maskenpflicht und einen Berechtigungsnachweis. Das Ampelsystem zeigt Besuchern beispielsweise die momentane Auslastung an, schließlich darf vorerst nur eine begrenzte Anzahl an Gästen das Bad betreten. Genaue Informationen zur Wiedereröffnung sind auf der Internetseite nachzulesen.

