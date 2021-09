Fürth vor 34 Minuten

Aggression

Im Supermarkt ausgerastet: Mann verletzt zwei Personen und beleidigt mehrere Kunden

Chaotische Szenen in zwei Supermärkten in Fürth am Freitag: Ein Mann hat sich anderen Kunden und Angestellten gegenüber äußerst aggressiv verhalten. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei nahm den 22-Jährigen fest.