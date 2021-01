Zahlreiche Baustellen auf A3, A6, A7,A9, A45, A70, A71 und A73

Allein 16 Bauprojekte auf fränkischer A7 geplant

Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen wird 2021 fertig

Freistaat Bayern investiert eine Milliarde Euro in Autobahnen

Umbau und Neubau in 2021: Die Bauarbeiten in Bayern scheinen für Autofahrer oft kein Ende zu nehmen. Auch im neuen Jahr ist die Liste der Baustellen lang. Ein Hoffnungsschimmer: Einige Projekte werden dieses Jahr fertiggestellt, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Über eine Milliarde Euro wird der Freistaat dieses Jahr in seine Autobahnen investieren, das teilen die Autobahndirektionen Nord- und Südbayern mit. Der Wert liegt ungefähr auf Vorjahresniveau. Während beispielsweise das seit 2017 laufende Großprojekt am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen dieses Jahr fertig wird, werden andere Baustellen bleiben. Vor allem die A7 ist von vielen Arbeiten betroffen.

Baustellen auf der A3

Die Erweiterung der Verkehrsflächen an der Tank- und Rastanlage Spessart Süd läuft auch im neuen Jahr weiter. Sie soll bis zum Herbst fertiggestellt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Stockstadt und Aschaffenburg wird im Mai und Juni 2021 am Erhalt der Parallelfahrbahn Richtung Nürnberg gearbeitet. Die Baustelle wird circa drei Kilometer lang sein.

Von August bis September wird zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg Ost und Aschaffenburg in Richtung Frankfurt der Asphalt auf über sechs Kilometer erneuert.

Ab August wird es eine neue fünf Jahre lange Baustelle geben. Die Talbrücke Krondorf wird dann auf knapp einem Kilometer erneuert.

Auch im neuen Jahr geht der sechsstreifige Ausbau zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen weiter.

Ein großer Lichtblick auf Frankens größter Autobahn-Baustelle: Ende diesen Jahres wird der seit 2017 andauernde Umbau am A3/A73 Autobahnkreuz Fürth/Erlangen mit sechs Kilometern Länge voraussichtlich beendet.

Baustellen auf der A6

Auch in 2021 bleibt die Baustelle zwischen den Anschlussstellen Altdorf/Leinburg und Alfeld. Die Talbrücke Unterrieden wird hier abgerissen und neugebaut. Das Projekt dauert noch bis 2024.

Auch der sechsstreifige Ausbau zwischen dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg geht 2021 weiter. Die Bauarbeiten dauern bis 2025 an.

Baustellen auf der A7

Seit Oktober 2020 wird die Talbrücke Thulba erneuert. Deswegen bleibt die zwei Kilometer lange Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bad Kissingen/Oberthulba und Hammelburg bis Dezember 2026.

Die zwei Kilometer langen Arbeiten an der Talbrücke Werntal zwischen dem Kreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald dauern auch in diesem Jahr weiter an.

Bis zum Ende des Jahres dauert die ein Kilometer lange Sanierung der Talbrücke Pleichach zwischen den Anschlussstellen Gramschatzer Wald und Würzburgg/Estenfeld noch an. Dann wird die seit 2017 andauernde Baustelle beendet sein.

Die ein Kilometer lange Talbrücke Kürnach zwischen der Anschlussstelle Würzburg/Estenfeld und dem Autobahnkreuz Biebelried wird Ende 2021 fertig sein.

Auch die Talbrücke Rothof zwischen der Anschlussstelle Würzburg/Estenfeld und dem Autobahnkreuz Biebelried soll Ende des Jahres wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.

Zwischen den Anschlussstellen Rothenburg ob der Tauber und Wörnitz finden im ganzen Jahr auf sieben Kilometern Straßenerneuerungen statt.

Von Mitte bis Ende des Jahres wird am Erhalt der Autobahn auf zwei Kilometern zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Marktbreit gearbeitet.

Ab Juli wird auf circa einem Kilometer die Talbrücke Settbach abgerissen. Der Neubau zwischen dem Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Gramschatzer Wald dauert über vier Jahre.

Ab Oktober 2021 wird auf gut einem Kilometer die Überführung zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Wasserlosen umgebaut.

Von März bis Dezember wird die Überführung zwischen den Anschlussstellen Brückenau-Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba auf einem Kilometer neu gebaut.

Die Ensbrücke wird von Juni bis Oktober 2021 auf einem Kilometer zwischen den Anschlussstellen Bad Windsheim und Rothenburg instand gesetzt.

Von März bis Oktober werden über vier Kilometer lang in beide Fahrtrichtungen Straßenarbeiten zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken durchgeführt.

Auf fünf Kilometern werden zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Wasserlosen von März bis Mai 2021 Teile der Straße erneuert.

Auch die Fahrbahnen zwischen der Anschlussstelle Wasserlosen und dem Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck werden von September bis Oktober erneuert. Die Baustelle wird drei Kilometer lang sein.

Von März bis September finden am Kreuz Biebelried auf zwei Kilometern in Richtung Ulm Bauarbeiten statt.

Von Juni bis August werden zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Wasserlosen fünf Kilometer Fahrbahn erneuert.

Baustellen auf der A9

Die Baustelle am Autobahnkreuz Nürnberg Ost geht 2021 weiter. In diesem Jahr sollen auf der Strecke zum Autobahnkreuz Nürnberg gut drei Kilometer geschafft werden.

Von April bis Oktober werden zwischen der Anschlussstelle Berg-Bad Steben und dem Dreieck Bayerisches Vogtland Fahrbahn und Brücke instand gesetzt. Die Baustelle wird fünf Kilometer lang sein.

Zwischen der Anschlussstelle Gefrees und dem Dreieck Bayreuth/Kulmbach wird von April bis Oktober auf einer Strecke von sieben Kilometern an Straße und Brücke gearbeitet.

Bis Februar wird der Schallschutz zwischen den Anschlussstellen Trockau und Pegnitz für einen Kilometer Autobahn erneuert.

Baustellen auf der A45

Zwischen den Anschlussstellen Alzenau und Kleinostheim wird von Oktober bis November 2021 auf vier Kilometern am Erhalt der Autobahn Richtung Aschaffenburg gearbeitet.

Baustellen auf der A70

Von März bis September ein Teil der Strecke zwischen den Anschlussstellen Thurnau-West und Kulmbach/Neudrossenfeld verlegt. Hier kam ein Hang ins Rutschen.

Baustellen auf der A71

Sanierungen an der Saaletalbrücke auf gut einem Kilometer zwischen den Anschlussstellen Mellrichstadt und Bad Neustadt an der Saale dauern von April bis November.

Zwischen den Anschlussstellen Bad Neustadt an der Saale und Maßbach werden von Juni bis Juli 2021 in Richtung Erfurt auf über fünf Kilometern Straßenarbeiten durchgeführt.

Baustellen auf der A73

An der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd wird eine Brücke erneuert. Auf der Strecke zum Autobahnkreuz Bamberg wird deswegen das ganze Jahr und darüber hinaus über an einer Strecke von zwei Kilometern gearbeitet.

Sechs Streifen auf sechs Kilometern - der Ausbau zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost und dem Kreuz Nürnberg-Süd dauert noch bis Herbst 2021.

Baustellen auf der A93

Zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Regnitzlosau werden von April bis Oktober auf acht Kilometern Straße und Brücke instand gesetzt.

Knapp ein Kilometer Lärmschutzwand wird von Mai bis August zwischen den Anschlussstellen Schönwald und Selb Nord erneuert.

Von Juni bis Oktober werden für eine Strecke von sechs Kilometern zwischen den Anschlussstellen Marktredwitz Süd und Mitterteich Nord Straßen und Brücken saniert.