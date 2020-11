A3 und A73: Autobahn-Kreuz Fürth/Erlangen ab Sonntag teilweise gesperrt

Sperrung der Fahrbeziehung Regensburg - Fürth von 15. bis 27. November 2020

Kosten für Frankens größte Autobahn-Baustelle belaufen sich auf rund 220 Millionen Euro

Umbau ist Teil des sechsspurigen Ausbaus der A3 zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen

XXL-Autobahn-Projekt soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein

Auf der A3 und der A73 sind schon seit März 2017 umfangreiche Baumaßnahmen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen im Gange. Die XXL-Baustelle ist derzeit Frankens größtes Autobahn-Bauprojekt. Der dortige Umbau ist Teil des sechsspurigen Ausbaus der A3 zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen. Der nächste Teilabschnitt der Autobahn-Großbaustelle wird bereits an diesem Wochenende in Angriff genommen.

A3/A73-Ausbau: Sperrungen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen

Wegen Bauarbeiten wird das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen von Sonntag (15. November 2020) ab 20 Uhr bis Freitag (27. November 2020) zum Teil gesperrt. Autofahrer können dann vorübergehend nicht mehr direkt von der A3 auf die A73 fahren. Die Sperrung betrifft laut Autobahndirektion Nordbayern die Fahrbeziehung Regensburg - Fürth. Verkehrsteilnehmer können in der genannten Zeit nicht mehr direkt über die Schleifenrampe von der A3 aus Regensburg kommend auf die A73 in Richtung Fürth fahren.

Die Umleitung erfolgt "kleinräumig" über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck auf der A73 und wird ausgeschildert. Hintergrund für die Sperrungen ist der Ausbau der Nebenfahrbahn auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Dort gibt es dann fortan laut Autobahndirektion einen höhenmäßigen Anschluss an die sogenannte Schleifenrampe sowie die Anpassung der Schleifenrampe an die neue Höhe der A73.

Erst am vergangen Wochenende hatte es eine Sperrung am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen gegeben. In vier Nächten war das Befahren der Autobahn nicht möglich.

Frankens XXL-Autobahn-Projekt soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein

Verläuft alles wie vorgesehen, wird Frankens XXL-Autobahn-Projekt voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. "Wir kommen mit den Bauarbeiten gut voran", sagt Ulrich Zenkel von der Autobahndirektion Nordbayern inFranken.de. Als Projektleiter ist er für den 220 Millionen Euro teuren Ausbau der Autobahnen A3 und A73 zuständig.

A73

Derzeit laufen auf der A73 bei Eltersdorf noch Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Fürth. "Wenn alles nach Plan läuft, wird die A73 ab Anfang Dezember über den Winter hinweg wieder vollständig für den Verkehr freigegeben." Ab März komme es dann auf der A73 allerdings zu einer Einengung der Fahrbahnen. Dort erfolgt dann erneut eine Baustellenverkehrsführung. "Aber über den Winter herrscht freie Fahrt", verspricht Zenkel.

A3

Auf der A3 werden unterdessen zurzeit Lärmschutzwände aufgestellt. Zudem wird auf der Autobahn ab Mitte 2021 offenporiger Asphalt eingebaut - umgangssprachlich auch "Flüsterasphalt" genannt - , der Anwohner zusätzlich vor dem Motorenlärm schützen soll. "Ab Mai geht es deswegen auf der A3 noch einmal rund", hält der Projektleiter fest.

A3/A73: Autobahnkreuz Fürth/Erlangen erhält Lichtstelen

Am Autobahnkreuz selbst werden derweil Lichtstelen angebracht, die zukünftig eine Bogen-Silhouette darstellen sollen. "Das wird beleuchtungstechnisch ganz interessant", sagt Zenkel. Bis Autofahrer die Installation bewundern können, dauert es allerdings noch ein wenig. Denn der geplante Fertigstellungstermin für das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen ist, wie erwähnt, erst Ende 2021.