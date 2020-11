Wegen dem Ausbau der Kappenschaltung am Kreuzungsbauwerk der A73 mit der A3 wird das Autobahnkreuz ab Montag (9.11.2020) bis Donnerstag (12.11.2020) gesperrt. Das berichtet die Autobahnpolizei Nordbayern in einer Presseinformation.

Von Würzburg kommend ist die Strecke in Richtung Regensburg und Fürth am Montag (9.11.2020) und Dienstag (10.11.2020) von jeweils 22 Uhr bis ca. 6 Uhr gesperrt.

Nächtliche Sperrung des Autobahnkreuzes A73/A3 von Montag bis Donnerstag

Von Richtung Regensburg kommend ist die Strecke in Richtung Würzburg und Fürth am Mittwoch (11.11.2020) und Donnerstag (12.11.2020) gesperrt. Die Umleitung nach Würzburg erfolgt über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck (A73), von wo aus man über das nachgeordnete Netz an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach wieder auf die A3 gelangt.

Die jeweiligen Umleitungen werden ausgeschildert. Die Autobahndirektion bittet um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Ab Sonntag (8.11.2020) gibt es eine Sperrung auf der A3: Die Tank- und Rastanlage Würzburg Nord muss wegen Asphaltarbeiten schließen.