Bei der kleinen Marie hatte es "der Storch sehr eilig", berichtet das BRK Erlangen-Höchstadt. Der Einsatz spielte sich am Dienstagnachmittag (31. Mai 2022) ab. Im Fürther Gemeindeteil Stadeln kam das kleine Mädchen zur Welt.

Die Einsatzmeldung hatte gelautet: drohende Geburt, Wehenabstand alle 1,5 Minuten, drittes Kind, erklärt das BRK.

"Sehr kurzfristig": Kleine Marie wollte nicht mehr warten

"Das ist schon sehr kurzfristig, da kann das Kind jede Sekunde kommen", berichtet Rettungsdienstleiter Thomas Heideloff inFranken.de. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Nachdem die Mutter, die laut BRK die dritte Geburt hatte, in den Rettungswagen gebracht wurde, "haben wir uns dazu entschieden, in das Krankenhaus in Fürth zu fahren", so der Rettungsdienstleiter weiter.

Laut ihm war dieses fünf Kilometer entfernt. "Doch nach 3,5 Kilometern hat sich die kleine Marie dazu entschieden, nicht mehr warten zu wollen", berichtet das BRK in einer Pressemitteilung. So mussten die Einsatzkräfte auf der Vacher Straße in Fürth anhalten, um die Entbindung sicher durchzuführen.

Geburt im Rettungswagen in Fürth: Vater "überaus stolz"

"Alles ist gut gegangen. Zwar ist einem die Geburt im Kreißsaal lieber als auf der Straße, aber zum Glück hat jeder Rettungswagen immer ein Geburtsbesteck im Auto", berichtet Heideloff.

Wie das BRK in einer Pressemitteilung berichtet, war "ein überaus stolzer Vater inzwischen an die Einsatzstelle gekommen und bekam sein Kind gleich".