Der August hat heiß begonnen und soll ziemlich mild enden. Das Wetter erinnert zunehmend an Herbst-Wetter. Die Temperaturen sollen sich unter 25 Grad halten, mit vielen Wolken über Franken. Lediglich Sonntag und Montag könnte es wieder etwas wärmer werden. Bis dahin sind Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.

Am Mittwoch (31. August) überqueren uns laut Stefan Ochs, dem "Wetterochs", die Reste französischer Gewitter in Form von mittelhohen Wolkenfeldern, aus denen gelegentlich etwas Regen fällt. Die Temperaturen bleiben mild: maximal 21 bis 22 Grad. Der in Böen frische Wind weht aus Nordost.

September startet bewölkt, aber trocken

Am Donnerstag (1. September) und Freitag (2. September) "sind diese Wolkenfelder wieder abgezogen" , sagt Ochs voraus und es soll wolkig bis heiter und trocken bei maximal 23 beziehungsweise 25 Grad werden. Der in Böen frische Wind weht aus Ost.

Am Samstag (3. September) überquert uns die Warmfront eines Tiefs über Westeuropa. "Es ziehen Wolkenfelder durch. Wahrscheinlich regnet es nur gelegentlich mal unbedeutend", so der "Wetterochs". "Ein paar Wettermodelle erwarten aber auch Gewitter." Die Temperaturen sollen 25 Grad nicht übersteigen.

Am Sonntag (4. September) und Montag (5. September) soll es dann wieder etwas wärmer zugehen. Es wird heiter bis wolkig und trocken bei maximal 28 Grad. Weiterhin weht der in Böen frische Ostwind. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei 12 Grad.