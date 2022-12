Franken vor 2 Stunden

Wetterprognose

"Spektakuläre Entwicklung" möglich: Kommt jetzt das große Schneegestöber?

Weiterhin sind die Temperaturen knackig kalt in Franken. Aber so richtig kommt der Winter nicht in Fahrt in der Region. Schuld daran ist ein Mix von Hoch- und Tiefdruckgebieten, der bei uns für viel Langeweile sorgt.