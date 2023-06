Wetter in Franken: So hoch sind die Temperaturen am Wochenende

Nach zwei stürmischen und nassen Tagen, an denen teils schwere Gewitter die Region überzogen haben, kommt auf Franken ein ruhiges Wochenende zu. Zum Ende der Woche hin kehrt sogar das Sommerwetter zurück. Auch für die Tage danach gibt es schon eine Vorhersage, die allerdings weitere ungemütliche Tage beinhaltet.

Wetter in Franken: So sieht die Vorhersage fürs Wochenende aus

Zum Start ins Wochenende wird es in der Nacht auf Samstag (24. Juni 2023) 10 Grad kühl. Tagsüber ist es auch wie schon am Vortag bewölkt, aber zumindest niederschlagsfrei, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs voraussagt. Der Deutsche Wetterdienst ist mit seiner Prognose optimistischer: Demnach soll das Wetter am Samstag zumeist heiter und sonnig werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 31 Grad, heißt es beim DWD.

Am Sonntag scheint die Sonne dann aber "praktisch ungestört", erklärt der "Wetterochs" in seiner neuesten Prognose. Mit einer Höchsttemperatur von 29 Grad und kaum Wind wird es auch wieder ordentlich warm. Der DWD sagt sogar 33 Grad voraus. Ebenfalls warm wird es am Montag, wenn das Thermometer 30 Grad anzeigt. Doch schon am Nachmittag wendet sich die Wetterlage: Eine Kaltfront bringt erneut starke Böen, Regenschauer und Gewitter mit sich.

Ab Dienstag geht es unbeständig und mit einer "ausgeprägten Westwetterlage" weiter. Das bedeutet: "Mal scheint die Sonne, mal zieht ein Tiefausläufer mit Regen und einzelnen Gewittern durch." Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 25 und 30 Grad.

Das hat das Unwetter in Franken angerichtet: Umgestürzte Bäume und Blitz-Brände - eine Bilanz für die Region

