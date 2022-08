Der "Wetterochs" Stefan Ochs sagt für Franken am Mittwoch eine Hitze-Spitze von etwa 34 Grad voraus. Dann drohen Gewitter - da sind sich alle Wettermodelle einig. Ob es am Wochenende gewittrig und regnerisch bleibt, ist noch unklar.

Am Mittwoch (17. August) ist es heiter bis wolkig und trocken. Mit maximal 33 bis 34 Grad wird es noch einmal so richtig heiß. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag (18. August) könnten uns Gewitterreste erreichen.

Einigkeit bei den Wettermodellen: Kräftige Gewitter am Freitag stehen bevor

Die Vorhersage für den Donnerstag ist allerdings laut Wetter-Experten Stefan Ochs unsicher. "Irgendwann im Tagesverlauf kommt ein in Böen frischer Nordwestwind auf und die heiße Luft wird verdrängt", erklärt er. Zuvor könnten bei sonnigem Wetter aber noch mehr als 30 Grad erreicht werden. Anfangs ist es trocken, in der zweiten Tageshälfte kommt "die Neigung zu Gewittern auf", so Ochs. Kommt der lang ersehnte Regen zu uns nach Franken?

Für die Nacht zum Freitag erwarten alle Wettermodelle kräftige Gewitter. Am Freitag (19. August) fließt dann mit in Böen frischen bis starken West- bis Nordwestwinden kühlere Luft zu uns und bei einer starken Bewölkung werden nur noch maximal 24 Grad erreicht. Feuchtigkeit hat die Luft aber noch sehr viel. Ob es auch ausreichend Hebungsvorgänge geben wird, um daraus Regen und Gewitter zu erzeugen, ist noch unklar.

Von Samstag (20. August) bis Montag (22. August) "haben wir eine Westwetterlage, bei der aber die atlantischen Tiefausläufer von einem Keil des Azorenhochs abgeschwächt werden", erklärt der "Wetterochs". Mal scheint die Sonne, mal ziehen Wolkenfelder durch und gelegentlich kann es auch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad. Der schwache Wind weht vorherrschend aus West.