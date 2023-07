Ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen zieht vom Atlantik zu uns nach Europa. Heiße Hundstage sind daher weiterhin nicht in Sicht. "Stattdessen spricht inzwischen so mancher von der 'Hundskälte'", berichtet der Wetter-Experte Stefan Ochs. Die schwülwarme Luft am Samstag wird zum Sonntag hin von kühlerer Luft verdrängt. Laut dem Wetterfachmann handelt es sich dabei nicht um eine einzelne Kaltfront, sondern um mehrere Staffeln.

Die Schauer und Gewitter am Samstag würden im Tagesverlauf zwar schwächer, klingen aber nie ganz ab. Aktuelle Gewitterwarnungen für Franken findest du hier. Am Samstag kletterten die Temperaturen in Franken maximal auf 24 Grad.

Immer wieder Gewitter und Schauer in Franken - wird der Sonntag besser?

In der zweiten Nachthälfte und am Sonntagmorgen zieht dann eine Zone mit zahlreichen Schauern und Gewittern durch. Anschließend ist es am Sonntag tagsüber abermals wechselnd bewölkt - mit im Tagesverlauf zunehmenden Zwischenaufheiterungen. Am Sonntagnachmittag soll es dann aber weder Gewitter noch Regen geben. Ganz so warm wie am Samstag wird es am Sonntag aber nicht. Maximal werden laut Ochs 22 Grad erreicht. An beiden Tagen weht tagsüber ein in Böen starker Westwind.

Das nächste vom Atlantik heranziehende Tief bringt dann am Montag wieder wärmere Luft zu uns nach Franken. Wegen dichter Wolkenfelder ist die Sonne allerdings dabei kaum zu sehen und es werden wieder nur maximal 22 Grad erreicht. Zunächst bleibt es laut Ochs am Montag trocken, gegen Abend fallen dann wieder erste Regentropfen.

Von Dienstag bis Donnerstag setzt sich das Atlantik-Tief dann über Mitteleuropa fest. Es bleibt daher überwiegend bedeckt mit Regenfällen, Schauern und Gewittern. Im Mittel werden an den drei Tagen insgesamt 30 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Die 20-Grad-Marke wird höchstens kurzzeitig mal leicht überschritten - es bleibt daher alles andere als sommerlich.

Auch für das kommende Wochenende hat der Wetter-Experte keine guten Nachrichten: "Das Tief für das nächste Wochenende ist auch schon gebucht", meint Stefan Ochs. Es soll sich dabei um einen ehemaligen Tropensturm handeln. Neuer Regen sei deshalb zu erwarten, aber auch ein gewisser Temperaturanstieg. Immerhin...

