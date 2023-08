Kommt der große Wetterumschwung schon heute? Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte das Wetter in Franken bereits am Donnerstagnachmittag (24. August 2023) wesentlich ungemütlicher werden als zuletzt: Der DWD hat am späten Donnerstagvormittag zahlreiche Vorabwarnungen vor schweren Gewittern in fränkischen Städten und Kreises veröffentlicht, die früher eintreten und länger anhalten könnten, als uns allen lieb ist: Sie gelten teilweise bereits ab 14 Uhr - und bis voraussichtlich 6 Uhr morgen am Freitag, 25. August.

Wetter-Experten hatten zuletzt schon das Ende des Sommerwetters in ganz Deutschland ausgerufen - und zwar mit einem "großen Knall" am Freitag. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, als ob es schon am heutigen Nachmittag "knallen" könnte.

Wetterumschwung schon am Donnerstag? Wetterdienst kündigt mögliche schwere Gewitter an

Der fränkische Meteorologe Stefan Ochs hat seine Wochenprognose bereits korrigiert, in der er ebenfalls Gewitter erst für Freitag angekündigt hatte. Nun könnte es aber schon früher als erwartet stürmisch und nass werden, so der "Wetterochs". Er erwartet "neue Schauer und auch teilweise kräftige Gewitter" für die Nacht zum Freitag - was auch für den Auftakt der diesjährigen Bamberger Sandkerwa keine guten Aussichten sind.

In seiner aktuellen Vorabwarnung für Franken erklärt der Deutsche Wetterdienst, dass ab Donnerstagnachmittag bis in die Nacht zum Freitag mit teils schweren Gewittern (Warnstufe 3 von 4) gerechnet werden müsse.

Die Gewitter könnten von heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 100 km/h (Beaufort-Skala Stufe 10), vereinzelt Orkanböen bis 120 km/h (Beaufort 12) und Hagel um drei Zentimeter Korndurchmesser begleitet werden.

Vorabwarnung vor Unwettern in Franken:

Laut Wetterdienst bestehe die Gefahr einer "Wetterlage mit hohem Unwetterpotential" und rät zur Vorbereitung von Schutzmaßnahmen. Allerdings weist der DWD darauf hin, dass es sich um eine Vorabinfomation handle, die auf die Möglichkeit schwerer Gewitter hinweise.

Aktuell (Stand 12.30 Uhr) hat der DWD für 11 fränkische Regionen amtliche Vorabwarnungen vor schweren Gewittern ausgegeben. Dies entspricht der zweithöchsten Warnstufe 3 (von 4).

Die Vorwarnungen vor Unwettern mit den oben beschriebenen Begleiterscheinungen am Donnerstag gelten in Würzburg und Neustadt/Aisch bereits von 14 Uhr an und in den sonstigen Regionen ab 16 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 6 Uhr.

Schwere Gewitter (Warnstufe 3 von 4) am Donnerstag und Freitag: Diese Regionen in Franken können betroffen sein

Mittelfranken Stadt Nürnberg Kreis Nürnberger Land Stadt Erlangen Kreis Erlangen-Höchstadt Kreis Roth Stadt Schwabach Kreis und Stadt Fürth Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim (ab 14 Uhr) Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Unterfranken Kreis und Stadt Würzburg (ab 14 Uhr)

Oberfranken Kreis Forchheim (ab 16 Uhr)



Der DWD warnt: Gewitter mit den oben genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Wer gerade versucht, die offizielle Seite des DWD zu erreichen, stößt möglicherweise auf technische Probleme - es gibt aber Alternativen.

Erst in der vergangenen Woche hatten schwere Unwetter in Franken gewütet. In Nürnberg kam es zu einem Stromausfall, Überflutungen und versunkenen Autos, die Polizei berichtete von knapp 300 Einsätzen. Ein Video zeigt das volle Ausmaß der Wassermassen. In Weißenburg stürzte die historische Stadtmauer vermutlich aufgrund der starken Regenfälle auf einer Länge von etwa 25 Metern ein. Verletzt wurde hierbei niemand. Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" kündigten an, ihre Blockadeaktionen in Nürnberg zu unterbrechen.

Unwetter trafen Franken schon in der Vorwoche

In Oberfranken hat das Unwetter auch den Wallfahrtsort Gößweinstein getroffen. "Hat niemand hier jemals erlebt", erklären Bürgermeister und Feuerwehr in ihrer Bilanz.

Wenn du wissen willst, wie weit das Unwetter von deinem Standort entfernt ist, erklären wir dir hier, wie du die Entfernung eines Gewitters ganz einfach berechnen kannst.

Diese Amtlichen Warnstufen des DWD gibt es - der Überblick:

Der deutsche Wetterdienst (DWD) unterscheidet insgesamt vier Warnstufen.

Diese werden anhand einer Farbskala gekennzeichnet und durch einige weitere Kategorien ergänzt:

Stufe 1: Amtliche Warnungen (Gelb) . Hier können wetterbedingte Gefährdungen auftreten, die in einem gewöhnlichen Rahmen ablaufen. Wenn diese Warnstufe vorliegt und du dich im Freien aufhalten möchtest, solltest du die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Stufe 2: Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange/Ocker) . Auch in dieser Stufe ist das jeweilige Wetterereignis nicht ungewöhnlich . Es besteht jedoch mancherorts erhöhte Gefahr , weshalb Vorsicht geboten ist.

Stufe 3: Amtliche Unwetterwarnung (Rot). Ist diese Stufe erreicht, sind die zugrundeliegenden Unwetter sehr gefährlich und meist weit verbreitet . Nun sind Aufenthalte im Freien zu vermeiden und regelmäßiges Informieren über die Wetterentwicklung unverzichtbar.

Stufe 4: Amtliche Warnung vor extremen Unwetter (Dunkelrot). Bei der Höchststufe besteht Lebensgefahr. Große Flächen drohen zerstört zu werden. Hier sollte man unbedingt die Wettersituation verfolgen, auf ungewöhnliche Maßnahmen gefasst sein und sich an die Anweisungen der örtlichen Behörden halten.

Neben den vier Warnstufen gibt es eine Vorwarnstufe. Diese wird schraffiert gekennzeichnet und dann eingesetzt, wenn ein Unwetter vorhersehbar ist, jedoch noch nicht feststeht, wo, wann und wie stark es sich ausbreiten wird. Lila bzw. Violett signalisiert erhöhte Hitze- oder UV-Warnung. Zu erwarten sind eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, annähernde Windstille und intensive Sonneneinstrahlung. Grün bedeutet: Alles ist in Ordnung, es geht keine Gefahr vom Wetter aus. Jedes Wetterereignis kann in diese Abstufung eingeordnet werden.

Gewitter werden in die Warnstufen 1 bis 4 eingeteilt:

Stufe 1 (Gewitter): elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen

Stufe 2 (Starkes Gewitter) : in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel

Stufe 3 (Schwere Gewitter): mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

Stufe 4 (Extreme Gewitter): mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

