Weißenburg : Teil von historischer Stadtmauer fällt heftigem Unwetter zum Opfer

: von fällt zum 20 bis 25 Meter langes Teilstück einfach weggebrochen

einfach weggebrochen Wie es jetzt mit dem "malerischen Ort" weitergeht

Die heftigen Unwetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18.August 2023) sorgten in weiten Teilen Frankens zum Teil für enorme Überschwemmungen und große Zerstörung. In Nürnberg sorgten die starken Regenfälle unter anderem für einen Stromausfall, Überflutungen und versunkene Autos. Aber auch in Weißenburg sorgten massive Regenfälle und starker Sturm für schweren Schaden. Wie Pressesprecher Thomas Felber jetzt gegenüber inFranken.de mitteilt, sei in der Nacht ein rund 20 bis 25 Meter langes Teilstück der historischen Stadtmauer dem schweren Unwetter zum Opfer gefallen.

Teilstück der Weißenburger Stadtmauer weggebrochen: "Malerischer Ort" von Unwetter zerstört

"Heute Nacht hatten wir ein heftiges Unwetter mit starkem Sturm und heftigem Regen", berichtet Felber im Gespräch mit inFranken.de. Ein Teilstück der historischen Stadtmauer habe dem nicht standhalten können und sei deshalb weggebrochen und in den angrenzenden Seeweiher gestürzt. Kurz nach Mitternacht sei demnach die Polizei informiert worden.

Dass das passieren konnte, liege ihm zufolge an mehreren Faktoren. Schon länger sei die Sanierung des betroffenen Mauer-Abschnitts bereits in Planung. "Das Teilstück der Mauer war sowieso schon labil und deshalb auch bereits gesperrt", erklärt Felber. "Das Unwetter hat ihm dann wahrscheinlich den Rest gegeben", vermutet er.

"Unsere Stadtmauer aus dem 14. und 15. Jahrhundert ist sehr gut erhalten", erklärt Felber. Es handle sich um einen "wirklich malerischen Ort." Wie es jetzt aber mit dem weggebrochenen Teilstück weitergeht und ob es wieder aufgebaut werden wird, könne er indes noch nicht sagen. "Zuerst musst der Schaden vor Ort aufgenommen werden, dann wird entschieden wie es weitergeht", sagt der Pressesprecher der Stadt Weißenburg gegenüber inFranken.de. Weitere Nachrichten aus Weißenburg findet ihr hier.