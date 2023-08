Die Hugenottenkirche verfügt über eine lange Historie und ist auch heute noch ein beliebtes Ausflugsziel. Neben Messen finden hier auch Konzerte statt und du kannst die Kirche für deine Veranstaltungen mieten. Wir stellen dir die Kirche vor und geben dir die wichtigsten Fakten mit an die Hand.

Die Geschichte der Hugenottenkirche

Als Hugenotten bezeichnet man protestantische Christen, die im 16. und 17. Jahrhundert in Frankreich lebten. Sie waren Anhänger*innen der reformierten Glaubensrichtung und wurden aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen vielfach verfolgt und diskriminiert.

Nachdem der protestantische Glauben der Hugenotten 1685 in Frankreich verboten wurde, verließen rund eine halbe Million der Glaubensanhänger Frankreich. Auf ihrer Flucht durchquerten viele das Fürstentum Bayreuth. So gelangten über Nacht 1500 Hugenotten nach Erlangen. Hier wurden sie notdürftig einquartiert. Die Hugenotten verfügten über eine hohe Finanzstärke und wirtschaftliche Fähigkeiten, weshalb man sie unbedingt an die Region binden wollte. Ab 1686 wurde für sie die Erlanger Neustadt errichtet. Außerdem wurde ihnen der Bau einer Kirche zugesichert.

Die Hugenottenkirche wurde zwischen 1686 und 1693 erbaut. Sie ist das älteste noch aktiv genutzte Gotteshaus der Hugenotten außerhalb von Frankreich. Zudem zählt sie als bedeutendstes Kirchengebäude in Erlangen. Sie wurde im Zuge der Gestaltung der Erlanger Neustadt errichtet, man wollte damals eine barocke Planstadt anlegen. Der Kirchturm wurde erst später, zwischen 1732 und 1736, erbaut. Zwischen 1755 und 1764 wurde die Kirche um die bis heute bestehende Orgel erweitert.

Der Aufbau der Kirche und die Kirche als Veranstaltungsort

Die Kirche besitzt einen rechteckigen Grundriss und hat die Besonderheit, dass die Querachse länger ist als die Längsachse. Hohe, rechteckige Fenster lassen viel Licht in den Innenraum. Die Ausrichtung ist in Richtung Westen. Trotz des rechtwinkligen Grundrisses wirkt die Kirche im Inneren wie ein Rundbau. Der Innenraum wird durch zwölf aus Holz gefertigte Eckpfeiler geprägt, die als Symbol für die zwölf Apostel dienen. Zudem besitzt die Kirche eine üppige Kanzel, die relativ zentral angelegt wurde. Ebenso verfügt die Kirche über drei Glocken.

Eine Empore formt den Raum zu einem Oval. Oval sind auch die Sitzreihen angeordnet. Von jedem Sitzplatz aus bist du also relativ nah am Altar. Durch den Aufbau ist die Akustik der Kirche beeindruckend und die Klänge laden zum Zuhören ein.

Die Hugenottenkirche Erlangen wird vielseitig genutzt. So finden hier neben den regelmäßigen Gottesdiensten auch Workshops, rund um Kultur und Kirche, spezielle Familiengottesdienste und Konzerte statt. Sogar ein Gottesdienst für Menschen mit Demenz ist geplant. Die Hugenottenkirche ist Teil des Fränkischen Sommers 2023. Darüber hinaus kann man die Kirche für Trauungen und andere Veranstaltungen mieten. Auch Konformationen, Trauergottesdienste und Taufen finden hier statt. Die Gottesdienste sind in der Regel schlicht gehalten, im Mittelpunkt steht die Predigt.

Die Lage und Öffnungszeiten

Die Hugenottenkirche liegt nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Eine Vielzahl öffentlicher Parkplätze befindet sich in der direkten Umgebung. Öffentlich zugänglich ist die Kirche in der Regel samstags von 11 bis 15 Uhr, sowie nach den Gottesdiensten.

Zusätzlich kannst du jederzeit Kontakt mit der Pfarrerin aufnehmen, beispielsweise um Seelsorge zu erhalten oder bei Glaubensfragen. Die aktuellen Termine findest du auf der gut gestalteten Website.