Glatte Straßen und Wege haben am Montag- und Dienstagmorgen vor allem Fußgänger und Autofahrer in Franken beschäftigt. In der gesamten Region hatte das Blitzeis unangenehme Folgen für alle Verkehrsteilnehmer - einige wurden leicht verletzt.

Dazu kommen enorme Sachschäden, in Einzelfällen gehen erste Schätzungen teilweise von sechsstelligen Beträgen aus. Eine endgültige Summe kann jedoch bisher noch nicht festgestellt werden.

Glatteis-Chaos in Mittelfranken - 21-Jährige überschlägt sich und landet in Acker

Die Polizei registrierte in Mittelfranken allein am Montagvormittag binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle auf den Straßen mit einigen Leichtverletzten und überwiegend Blechschäden. In Nürnberg rutschten zudem etliche Fußgänger aus und stürzten, wie ein Polizeisprecher sagte. Allein in Nürnberg gingen zwischen 7 und 12 Uhr 661 Notrufe ein - das sind rund dreimal so viele wie an anderen Tagen in der gleichen Zeit.

Im Stadtgebiet von Nürnberg mussten bis Montagabend 134 Unfälle mit Glatteisbezug durch die jeweiligen Einsatzkräfte abgearbeitet werden. Unter anderem auf den Autobahnen rund um Nürnberg kam es zu glättebedingten Verkehrsunfällen, zu denen Einsatzkräfte der Feuerwehr Nürnberg ausrücken musste. Unter anderem kam es auf der A9 in Richtung München zu gleich mehreren Kollisionen. So wurden die Rettungskräfte im Raum Lauf an der Pegnitz zu gleich mehreren verunglückten Fahrzeugen gerufen.

Im Kreis Erlangen-Höchstadt zwischen Saltendorf und Medbach war ersten Angaben zufolge eine 21-jährige Schülerin mit ihrem Wagen durch die Glätte von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich mehrfach und landete in einem Acker. Sie wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese brauchte für die Anfahrt laut eigener Angaben länger als gewöhnlich, da sie die Geschwindigkeit ebenfalls an die Witterung anpassen musste. Glücklicherweise erlitt die Frau bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.

In Adelsdorf befuhr am Dienstagmorgen ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg eines Supermarkt-Parkplatzes in der Hochstraße. Aufgrund der Glätte stürzte er und verletzte sich hierbei. Zunächst stieg der Mann wieder auf sein Fahrrad, kam jedoch kurz vor dem Kreisverkehr glättebedingt erneut zu Fall. Der Mann musste im Krankenhaus Höchstadt behandelt werden.

Im Kreis Feucht sich seit Montagmorgen mehr als 40 Verkehrsunfälle. In dieser Zeit wurden, insbesondere auf den Autobahnen 3, 6 und 9, sowie der Bundesstraße 2 aufgrund von Blitzeis 34 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Insgesamt kam es bei fünf Unfällen zu insgesamt sechs verletzten Personen, wobei es sich glücklicherweise durchwegs um leichtere Verletzungen handelte.

Nach einer ersten Schätzung entstanden dabei Sachschäden von mehr als 250.000 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht erhielten aufgrund der hohen Auslastung Unterstützung durch Kollegen der Polizeiinspektionen Hersbruck, Lauf, sowie Roth. Zudem waren zahlreiche Mitarbeiter der Autobahnmeistereien und freiwillige Helfer der umliegenden Feuerwehren, sowie des THW Lauf im Einsatz.

Zahlreiche Eisregen-Unfälle in Oberfranken - Vor allem A73 wird zur Rutschbahn

Im Raum Forchheim verlor gegen 05.15 Uhr verlor ein 46-jähriger Autofahrer auf der A73 nach der Anschlussstelle Coburg in Fahrtrichtung Suhl die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte zunächst die Außenschutzplanke und im Anschluss die Mittelschutzplanke. Weder Fahrer noch Beifahrerin verletzten sich, somit blieb es bei einem Sachschaden von 5.000 Euro.

Gegen 07.10 Uhr wollte ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Coburg die A73 an der Anschlussstelle Ebersdorf (in Fahrtrichtung Feucht) verlassen. Seine Geschwindigkeit war trotz guter Winterreifen im Ausfädelstreifen zu hoch, weshalb der junge Mann mit seinem Opel in die Außenschutzplanke der Anschlussstelle Ebersdorf geriet. Auch hier blieb es bei einem Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Aufgrund Eisglätte rutschte am Montagmorgen eine 31-jährige Autofahrerin in Ludwigsstadt gegen eine Mauer und verletzte sich hierbei schwer. Die junge Frau wollte aus der Mühlgasse nach links einbiegen und prallte mit dem Fahrzeug gegen die dortige Kirchenmauer. Aufgrund ihres Verletzungsbildes wurde sie durch die Feuerwehr mittels hydraulischem Geräts aus dem Fahrzeug geschnitten und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird am Fahrzeug auf 25.000 Euro geschätzt.

Am Montag- und Dienstagfrüh ereigneten sich aufgrund von Eisglätte mehrere Unfälle im Raum Ebermannstadt. Bereits am Montagfrüh fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Auto vom Kirchenplatz stadteinwärts, als er aufgrund von Blitzeis nach links abkam, eine Verkehrsinsel überfuhr und schließlich den dortigen Baum touchierte. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht, allerdings entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Teure Rutschpartie in Unterfranken - Lkw kracht in Tankstelle und sorgt für Großeinsatz

Auch in Unterfranken meldete die Polizei einige Verkehrsunfälle auf glatten Straßen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Unterfranken ist jedoch nicht von Glatteisunfällen verschont geblieben. Im Zeitraum von fünf Uhr bis 11.30 Uhr kam es im gesamten Regierungsbezirk zu 25 Verkehrsunfällen, überwiegend mit Sachschäden. In Mainaschaff wurde eine Fußgängerin durch einen Sturz leicht verletzt und musste in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Die Feuerwehr Würzburg registrierte für die Kreise Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart am Montag und Dienstag insgesamt 106 Einsätze. Dabei reicht das Einsatzspektrum von Fahrradstürzen bis hin zu Unfällen mit Fahrzeugen. So auch in den frühen Morgenstunden auf der A3 bei Würzburg in Richtung Nürnberg.

Gegen 6.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein schwerer Unfall auf der Rastanlage der A3 gemeldet. Ein Lkw sei in die Tankstelle gefahren und habe Zapfsäulen dabei beschädigt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr wurde dementsprechend zur Unfallstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Unfallstelle zeigte sich, dass ein Lkw die AdBlue-Zapfsäule und nicht wie angenommen eine Kraftstoffsäule getroffen hat – Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute das ausgetretene AdBlue ab. Eine Spezialfirma wurde zum Unfall hinzugezogen.

Am Dienstagnacht, gegen 03.35 Uhr, ereignete sich in der Sinnausstraße in Bad Brückenau ein Verkehrsunfall. Offenbar verlor ein 25-jähriger Mann auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und schlitterte gegen eine Hauswand. An der Wand wurde der Putz beschädigt. Am Auto wurde der Kotflügel eingedrückt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

